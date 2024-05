Ante la insistencia del oficialismo por tratar de desvirtuar la alianza PRI-PAN por el caso de Tania N., el candidato a gobernador de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aclaró que esas personas no deben equivocarse por ser un caso particular; no con la institución del Revolucionario Institucional

"Nosotros seguimos trabajando en esta alianza y si quieren de alguna manera adjudicar una relación de una persona que cada persona sea responsable y resuelva sus problemas legales".

Al concluir una charla con los alumnos de la Escuela Libre de Derecho Puebla (ELDP), recapituló que siempre ha declarado puntualmente que cualquier persona tiene que responder ante las instancias legales por sus comentamientos, por sus acciones y hacerse responsables antelaautoridad.

"No te equivoques, una cosa es una persona en particular y otra cosa es una institución. Nosotros seguimos también trabajando en esta alianza y si quieren de alguna manera adjudicar una relación de una persona, y que cada persona necesita como ya lo dije, cada persona que resuelva sus asuntos legales en función de sus acciones".

Recordó que sigue insistiendo porque ahí están las preguntas sueltas de la falta de aclaración del candidato oficialista, sobre su relación con El Grillo.

"Jamás contestó por qué a su abogado le pagaba desde el senado, por qué lo tenía como asesor en el senado de la república y eso es algo que tampoco nunca ha contestado".

Relación con la prensa siempre será cordial en buenos términos



Sobre la denuncia que presentó el candidato a presidente municipal por un Mejor Rumbo para Puebla, Mario Riestra Piña sobre el director de El Universal Puebla, Ricardo Gutiérrez, reveló que no tengo ningún conocimiento al respecto.

Pero aclaró que debe ser el propio postulado por el PAN-PRI-PRD-PSI, quién declare sobre ese tema.

Subrayó que su relación con los medios de comunicación será de vinculación, democrática y de respeto.

"Hoy los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad, los medios don in vínculo entre la sociedad y el gobierno, y juegan un rol muy importante".

Advirtió que escuchará siempre las demandas de la sociedad porque el poder gubernamental tiene que estar al tanto de escucharlas.

"Yo aguanto las críticas, aguanto los pitazos que a veces me ponen, a veces no comparto la opinión, las columnas que por supuesto son una lectura extra y las opiniones que tienen al respecto; que hablen de mi persona, y cuando hablen, lo único que pido es que haya veracidad seré respetuoso de las opiniones de todos ustedes y seré muy respetuoso de la vinculación democrática, qué es la vinculación democrática, es algo respetando también y reconociendo el papel que juegan con esta comunicación"

"Los medios de comunicación a mí no me estorban por el contrario me ayudan a hacer un ejercicio más democrático".