La presencia de Fernando Manzanilla en el evento panista "El México que anhelamos" apartó los reflectores de los senadores Josefina Vázquez Mota y Damián Zepeda Vidales, del expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, y a la escritora Guadalupe Loeza, durante poco más de 30 minutos.

Pero, después de escuchar al consultor Ugalde, salió del salón del hotel Grand Fiesta Americana de Angelópolis para aclarar que no se está afiliando a ningún partido político, "únicamente vine a escuchar a mi amigo de la maestría Luis Carlos".

Reveló que Ugalde Ramírez lo invitó a comer y después a tomar un café, por lo que ingresó al hotel localizado al surponiente de la metrópoli para escuchar a su amigo.

Refrendó que ambos cursaron una maestría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) hace más de tres décadas, en donde donde forjaron una gran amistad.

En una breve entrevista, aclaró que en este proceso electoral únicamente está ayudando en algunas cosas al candidato de Morena, Alejandro Armenta Mier.

"Carlos es mi amigo mi compañero de estudios en el ITAM, y de hecho comimos juntos me invitó, vine a tomar un café por acá, y vine a escucharlo, es una gente que aprecio, nos conocemos hace más de 30 años, por eso ando por acá".

Recapituló que realmente no está involucrado en este proceso electoral, únicamente esta ayudando a Alejandro en algunas cosas, "fuera de eso, estoy como un ciudadano más, y en este caso, particularmente, mi amistad con Luis Carlos es un tema ya de muchas décadas. No es que ya me esté afiliando otro partido político".