Después del anuncio de la Guardia Nacional de México de retirarle la protección otorgada, desde la última quincena de marzo previo, a cambio de custodia de militares, la candidata a diputada federal por el Distrito Federal XII por "Fuerza y Corazón por México", Carolina Beauregard Martínez, advirtió que no acepta.

Fue en X a donde informó sobre la amenaza que representa ser custodiada por militares uniformados, a la distancia, a tan solo 18 días del proceso electoral que se dirimirá el domingo dos de junio.

"Me están informando de @GN_MEXICO_ que me RETIRAN la seguridad que me habían ofrecido. A cambio quieren ponerme militares uniformados a distancia, que generan miedo en la ciudadanía que me acompaña en mis recorridos. A 18 días de la elección. Me rehúso a aceptar esto. Atención @INEMexico".

El lunes 11 de marzo, la diputada federal con licencia reveló que solicitó a la autoridad seguridad por amenazas recibidas de personas ligadas al partido oficialista.

Beauregard Martínez ese lunes indicó que fue en la colonia Clavijero y en la unidad habitacional La Flor, a donde unos sujetos que aseguraron ser de Morena la amenazaron.

“He sido testigo cómo ha venido aumentando en 10 días de campaña los ataques e intimidaciones en unidades habitacionales del distrito XII. En Clavijero y ayer en La Flor por eso he decido interponer una solicitud de seguridad ante el consejo local Instituto Nacional Electoral ante el organismo”.

Subrayó que es preocupante el panorama de inseguridad que se vive en Puebla; ese día pidió al gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, intervención prontamente para evitar que actos de violencia alteren el proceso electoral.

Después de su publicación en X, su correligionario, Humberto Aguilar Coronado, quien también busca la reelección del X Distrito Federal, se solidarizó con Carolina a través del mensaje, "sigamos juntos hasta la victoria".

La candidata al Senado de la República, Ana Teresa Aranda Orozco, indicó en su cuenta de X que los militares deben estar protegiendo a la población en las zonas controladas por los grupos delincuenciales.

"Querida @CaroBeauregard , tienes todo mi respaldo. Los militares deberían estar salvaguardando a nuestra ciudadanía en los puntos controlados por el narco. No me gustaría pensar, que esto es un mensaje para amedrentar a los poblanos y generar un ambiente de inseguridad de cara al día de la elección".

El dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador en x posteó: "Mi solidaridad contigo, @CaroBeauregard. No detengamos nuestra lucha por un rumbo seguro para #Puebla".

La candidata a diputada local por un "Mejor Rumbo para Puebla", Karla Martínez, aseguró en su cuenta X que la autoridad Federal quiere inhibir la votación en Puebla a través de un panorama de miedo, "quieren que la gente no salga a votar"

Además la diputada local panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia en X, escribió: "Ojo aquí @INEMexico ¿Por qué este trato a la candidata?".