Voceros de Morena aseguraron que en el PRIAN se quitaron la "máscara", al participar los candidatos opositores Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra en la marcha "marea rosa".

En conferencia de prensa, Edurne Ochoa dijo que en el partido guinda no están en contra de las movilizaciones, siempre y cuando las personas no sean "manipuladas" para asistir y que no exista un fin político de por medio, como consideró ocurrió con la movilización a favor de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Por su parte, el secretario general de Morena, Agustín Guerrero insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) deben fiscalizar el gasto que se realizó para la organización de este acto, ya que a su parecer fue un acto más de campaña de la alianza opositora.

En la misma tónica, el regidor con licencia Leobardo Rodríguez Juárez aseguró que asistieron trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, y que fue visible que para la realización de la “marea rosa” se utilizaron pantallas, templetes y mobiliario que se ha usado en otros eventos del gobierno de la ciudad.

Este lunes la vocería de Morena y el candidato a gobernador Alejandro Armenta Mier, hizo un recuento de las cifras en materia de seguridad que presentó la alianza Mejor Rumbo para Puebla, conformada por PAN-PRI-PRD-PSI, durante la marcha del domingo, las cuales aseguraron son engañosas.