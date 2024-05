Con los gastos excesivos que llevan a cabo las dos coaliciones de partidos políticos que contienden en el proceso electoral del 2024, no les alcanza para pasar los procesos de fiscalización si lo declararan todo, “pero no lo están reportando, no reportan todo lo que gastan, todos los favores”.

A decir de Yoselin Paredes Guevara, candidata a diputada local por el distrito XVI de la ciudad de Puebla por Movimiento Ciudadano, los candidatos a diferentes cargos de elección popular de las alianzas se deben mucho a empresarios o a favores políticos.

Por eso, dijo, “no creo que lo estén reportando, por eso, no rebasan los números, seguro hay varios que están rebasando y no tenemos los mecanismos de vigilancia”.

Y es que, aseveró la aspirante a diputada local, se supone que para eso está el Instituto Nacional Electoral pero no me queda clara toda la estrategia que está coordinando el INE para realmente seguir a los candidatos.

El problema, advirtió la activista internacional, es que son un montón de candidatos y se desarrollan las elecciones más grandes que tenemos en México y no te da tiempo para verificar y vigilar todo el proceso.

Sobre la forma en que operan las dos alianzas, reconoció que, al parecer, solo buscan obtener el poder por el poder y eso asusta, sin embargo, dijo que, por primera vez el ciudadano está pensando en los contrapesos en lo local y en lo federal.

“Nunca antes se había pensado la fuerza que tienen los Congresos, porque la gente ya no quiere a Morena, la quieren sacar porque saben que es la vieja política y el lopezobradorismo no es lo que hoy representa Morena”.

Y es que, en el partido hegemónico, dijo Yoselin Paredes, tienen muchísimos chapulineos y muchos candidatos viejos y, por lo tanto, no hay cuadros juveniles, “los vamos a sacar en lo federal y en lo local, se van a ir”.

La candidata a diputada local por el distrito XVI de la capital poblana, dijo que dentro de la percepción de la gente encuentra decepción, “así está la percepción social por la andanada de publicidad de las dos alianzas, es una locura porque le han invertido millones y millones de pesos”.

Paredes Guevara dijo que, son campañas millonarias las que se observan, donde solamente derrochan basura, donde toda la publicidad está en el piso. “me ha tocado caminar, ver a la gente y cuando les invito, ver las lonas, todo tapizado del partido en el poder, al día siguiente ve tapizado de otro color”.

Además, se van bajando sus lonas entre ellos, entre la guerra sucia y que despilfarran dinero, pero lo peor de todo es que nuestros impuestos están ahí, que somos los ciudadanos los que pagamos esas campañas publicitarias en lugar de verlas invertidas en transporte público, en agua, en movilidad, están ahí en campañas multimillonarias.