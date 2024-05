El candidato a gobernador de la 4T, Alejandro Armenta Mier dijo que en Morena están a favor de las marchas, pero en contra de que sean actos partidistas encubiertos de luchas ciudadanas, como la “marea rosa”.

Durante conferencia de prensa, sugirió que la oposición miente al informar que asistieron 35 mil personas a la movilización del domingo, y que él podría hacer lo mismo al decir que a sus mítines acuden 50 mil simpatizantes, “si se trata de decir mentiras”.

En este sentido, cuestionó la legitimidad de la marcha del domingo, donde estuvieron presentes los candidatos opositores Eduardo Rivera y Mario Riestra, quienes hicieron un llamado a votar por Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, y todos sus abanderados en Puebla.

“Hace algunos meses se presentó este mismo grupo para defender a INE, para qué, no sé, pero lo hicieron. En Morena somos defensores de la libre manifestación y de la libertad de expresión, somos promotores de los derechos (…) las marchas están bien, el problema es que ahora ya no son manifestaciones, ya son eventos partidistas, entonces, queda al descubierto la verdad que no querían reconocer”, declaró.

En la misma tónica, abordó el tema de las encuestas y puso en duda los resultados de la empresa Massive Caller, que en su última medición ubicó a su rival Eduardo Rivera por encima de él.

A lo que Armenta expresó: “A mí no me gusta decir mentiras, y no me creo si digo mentiras, si alguien se quiere engañar con una encuesta, pues así son, qué les digo, está bien, si tú te auto-engañas, está bien”.