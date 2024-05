Más de medio millón de personas, familias de más de cien colonias, están sufriendo en la zona conurbada de Puebla la carencia de agua, ante un mal servicio de la empresa, por lo que debe pagar pipas a quien lo requiera.

Así lo explicó en entrevista a Intolerancia Diario, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jorge Luis Vélez Pavía, quien presentó una iniciativa para obligar a la concesionaria a pagar a quienes si le cumplen con sus pagos.

Resaltó que no se va a “soltar” el tema, ya que no es una cuestión electoral, sino a un tema complicado de la situación de carencia del líquido.

“Hemos hecho investigaciones que son más de cien colonias afectadas en problemas más grandes. Estamos arriba de 500 mil personas afectadas, es muy grave, el tema está complicado y ahora con el calor intenso, no vamos a tener agua para nada”, sostuvo el legislador.

Por lo tanto, este jueves, nuevamente llegará a la tribuna del Congreso del estado de Puebla, la crisis del agua en Puebla, con el llamado de una iniciativa para que la empresa privada que da el servicio, perteneciente a Concesiones Integrales, pague las pipas a ciudadanos cumplidos.

Indicó que se quiere entender que la empresa privada Agua de Puebla para todos, perteneciente a Concesiones Integrales, no es al 100 por ciento responsable, ya que sus obras de mantenimiento tal vez ameritan el atraso del servicio, “pero no a estos grados”, sostuvo.

Resaltó por ejemplo el legislador coordinador de la bancada del PT, que en la colonia Miguel Hidalgo cae el agua muy débil y pocas veces al día.

“Si (Agua de Puebla) nos va a poner horarios, nos va a poner días, nos va a poner condiciones, por qué nos da un servicio limitado, ese es el problema”, aseveró.

La actual ley

El artículo 90 de la Ley de Agua para el Estado, señala que “los prestadores de servicios públicos, conforme a la disponibilidad de volúmenes de agua potable, realizarán el suministro de agua en vehículos cisterna exclusivamente a las personas cuyos domicilios se encuentren fuera del área de cobertura de las redes primarias y redes secundarias de agua potable o en caso de suspensión temporal del servicio de agua potable”.

El artículo 100 señala que aplicará el suministro en pipas “en épocas de estiaje, escasez de agua comprobada o previsible, o en caso de desastres naturales, o por eventos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor, o por mantenimiento y reparación de la infraestructura hídrica”.

“Tendrán prioridad” el uso doméstico y el abastecimiento a centros hospitalarios sobre cualquier otro uso, y que “el prestador de servicios públicos considerará las formas posibles de abastecimiento a través de vehículos cisterna o hidrantes públicos provisionales en forma gratuita”.

Cobros altos sin agua

Destacó que Agua de Puebla con sus cobros y tarifas altas constantes, además de los pagos anuales, cobra el servicio como si lo diera las 24 horas, por lo que ahora debe resarcir al pagar pipas a los usuarios que son cumplidos.

Indicó que ahora el tema del agua al ser tomado como bandera política electoral, esperan que pasando las elecciones pueda ser aprobada la iniciativa para respetar a los ciudadanos que van al corriente en sus pagos y si no les dan el servicio que les pegue la empresa Agua de Puebla las pipas con el líquido.

“Que subsane, no puede ser que nos cobre el año, hay ciudadanos, yo me incluyo, que pagamos un año adelantado, no es posible que no tengamos el servicio y que al siguiente año, tengamos que hacer nuevamente el pago, aunque no tuvimos el servicio”, aseveró.

Detalló que ya se están rebasando los tres meses sin servicio de agua en más de cien colonias, donde la mayoría ha pagado.

Por lo tanto, dijo que la iniciativa es en respuesta a las protestas ciudadanas que se han registrado en los últimos días, por el desabasto que impera en diversas colonias de la capital del estado.

“Sino tenemos agua, que de alguna manera nos subsane”, sostuvo al indicar que la empresa siempre ha referido que si el usuario paga su energía eléctrica, porqué no paga el agua, pero el líquido no hay todo el día como la luz.

“Nos da soluciones digitales, porque nada más con sus infocomerciales, volantes, comunicados, cree que puede estar subsanando el problema del agua y obviamente no es así".

Por lo tanto, la modificación busca garantizar el suministro del agua cuando los problemas de distribución duren por más de dos meses, para el caso de los usuarios que se encuentran al corriente de sus pagos, quienes además podrán solicitar a la compañía descuentos en el pago del servicio.