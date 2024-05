El candidato de la coalición de "Sigamos Haciendo Historia", Alejandro Armenta Mier, condicionó su asistencia al segundo debate que pide su contrincante Eduardo Rivera, a que no interfiera con sus actividades de campaña.



Lo anterior, luego de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ofreció organizarlo y financiarlo, tras la negativa del Instituto Electoral del Estado (IEE).



Al preguntársele si está dispuesto a acudir al llamado de los empresarios, respondió que primero su equipo tendría que conocer cuál es el formato del debate, qué planes tiene la Coparmex y qué fecha es la que se está proponiendo.



"Yo no tengo problema, pero no voy a cancelar los eventos que tengo como parte de mi campaña", enfatizó.



Sin embargo, el morenista cuestionó que sea la Coparmex, la instancia que se haya ofrecido a realizar el debate, debido a su vínculo con el PAN.



"Que se quiten la máscara de una vez, yo no tengo problema, si se van a declarar Coparmex panistas de una vez, creo que es una buena oportunidad para que se quiten la máscara, y que de una vez Coparmex nos diga de qué lado quiere estar, de la mafia, de la corrupción, de la deuda, o de los poblanos", criticó el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México.



Este martes, el presidente de la Coparmex, Rubén Furlong, dijo que están dispuestos a financiar el segundo encuentro, después de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) respondió de forma negativa a la solitud que presentó Eduardo Rivera para otro debate.