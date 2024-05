La capacitación es un elemento fundamental para el trabajo, por eso se tiene que llevar al Congreso del Estado de Puebla y legislar al respecto, porque con esa herramienta se puede atender a la mejor gente de Puebla para el servicio y con ello nos va muy bien a todos, “pero quiero que a todos les vaya igual”.

De llevar la capacitación a la legislación poblana, dijo José Vargas “El Capi”, candidato a diputado local por el distrito XIX de la capital poblana por Movimiento Ciudadano, es un cambio que se notará, porque su proyecto es buscar que Puebla sea capital del servicio, que sea un referente.

“Tenemos a la gente, no sé por qué las cámaras como CANIRAC, APREPSAC y los demás gobiernos no han apostado por esto”, reiteró el, “El Capi”, quien tienen 33 años de ser capitán de mesere y ha atendido a gobernadores, presidentes municipales y empresarios del Estado de Puebla.

Por eso, dijo que, todos deben tener esa posibilidad de conseguir mejores condiciones de trabajo, de opciones laborales, “que haya capacitación y no pido más, pero que cada persona entre más capacitada, que esté mejor y va a poder cobrar y sabe que vale más, entre más capacitado esté”.

Y es que, reveló el aspirante a legislador local, dentro de la economía poblana la derrama turística para Puebla es bastante alta, porque, además, somos el cuarto lugar a nivel nacional, “lo que es importante porque tenemos turismo, tenemos cultura, tenemos gastronomía y solo falta el servicio”.

La apuesta por la capacitación técnica en el Estado de Puebla tiene que hacerse una realidad, “porque soy capitán de mesero, tengo 33 años de trabajar en el servicio y he buscado que mis compañeros se capaciten para que ofrezcan mejor servicio y también mejores económicamente”.

“Soy capitán de mesero, me gusta lo que hago, es un oficio, noble y bonito, me ha dado para vivir bien, para sacar a mis hijos adelante”, aunque por eso entiende que debe haber capacitación para mejorar el servicio y que Puebla sea en el país, la capital de los servicios.

José Vargas “El Capi”, dijo a Intolerancia Diario que, aunque es mejor vendedor que mesero, también sabe que tiene un compromiso con el gremio en el que se ha mantenido por más de tres décadas.

“Ese sí es un trabajo, me deja más satisfacciones y aunque gano menos, pero como lo que hago, lo hago por gusto, nunca he dejado de trabajar en mis 33 años de servicio, siempre ando de buenas, siempre ando de maravilla, es algo que me gusta hacer y me gusta servir”.

Sobre la capacitación, dijo que, empezó a tomar algunos talleres, algunos cursos y logró el conocimiento, “el conocimiento es poder”, además, señaló que es el único que, desde su trinchera, de sus recursos, de sus propinas, está capacitado a fácil mil meseros.

Aclaró que no es el encargado de capacitar, porque contratan a alguien que les da el curso para que tengan constancia de cata de vino, de servicio al comensal, tenemos barista, hasta de primeros auxilios.