Durante su cierre de campaña en Puebla, acompañado de la presidenciable Xóchitl Gálvez Ruiz, el candidato de un Mejor Rumbo para Puebla a gobernador, Eduardo Rivera Pérez, llamó a las y a los poblanos a sacar ese espíritu guerrero característico de los hijos de la Angelópolis espartana que ha escrito varios capítulos históricos de México con su actitud independentista para vencer a los enemigos del estado y México.

Además, parafraseó al luchador por los derechos humsnos y en contrra del racismo, Martin Luther King, al refrendar que ha tenido un sueño de ver a un Puebla segura, sin violencia, ni robo de huachicol.

"Me magino a Puebla en donde vivas en paz, me imagino Puebla a donde no pagues los platos rotos del desmadre que nos esta dejando morena en el sector salud, me imagino un Puebla a donde vivas seguro, me imagino a Puebla donde no haya robos en la autopista Puebla-México-Veracruz, me imagino a Puebla donde puedas salir adelante con tu trabajo y negocio ne imagino un Puebla donde no haya huachicol".

Acompañado por el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas; los dirigentes locales del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández; PRI Delfina Pozos Vergara; PRD, Carlos Martínez Amador y PSI, Carlos Navarro Corro, el panista agradeció la unión de las diferentes fuerzas partidistas para encabezar a la mejor alianza que triunfará en el proceso electoral del primer domingo de junio.

"Gracias por dejar a un lado los partidos políticos gracias Aliito, gracias don Carlos, gracias Titi, gracias Carlos, gracias a todos los presentes, gracias a los partidos que hicieron este gran esfuerzo, pero gracias también a todas las mujeres de Puebla y gracias también a una entregada, valiente, dedicada, capaz, por ser una mujer que no tengo la menor duda, merece, merece, merece, y será la próxima presidenta de la República de México, Xóchitl Gálvez".

Pero, subrayó que Xóchitl Gálvez será la presidenta de Puebla, como Mario Riestra Piña, será el presidente municipal de Puebla, arropados por todas las candidatas y candidatos a alcaldes, diputados locales federales y al senado.

"Hemos hecho una gran campaña, hemos recorrido todo el estado nuestra hermosa Sierra Norte, La Mixteca Atlixco, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, y otros municipios, y por supuesto, Puebla y sus juntas auxiliares, con Mario Reyes traje que sea el presidente municipal"

Refrendó que esta alianza ha presentado las mejores propuestas porque ha escuchado a la gente, porque escucha a los especialistas y a los expertos, porque fue a todos y a cada uno de los rincones de los estados y sabe de todos los problemas, pero también de sus soluciones

"Ha sido la mejor campaña porque también he sido el único de los candidatos a la gubernatural que presentó sus cinco de cinco al corriente de mis impuestos, no tengo intereses que perjudiquen el cargo de gobernador del estado, no tengo antecedentes penales, hice mi declaración patrimonial público, además también me hice el antidoping y cuando se los plantea en el debate a mis adversarios que les hace así, por eso ganamos el debate Amigas y amigos claro que ganamos el debate y por eso no quiso debatir armentiras; y están los mejores candidatos y candidatas valientes que nunca se han echado para atrás".

Recordó que durante la campaña los candidatos de un Mejor Rumbo para Puebla han sufrido amenazas, como el atentado que sufrió o como la amenaza de muerte a Riestra Piña, las amenazas telefónicas que han sufrido la mayoría de los postulados por el PAN-PRI-PRD-PSI, pero han seguido adelante porque están dispuestos a cambiar y llevar a un mejor rumbo a Puebla.

Advirtió que gracias a esta unión de todas las fuerzas que integran a su alianza, han llegado morenistas, han llegado petistas porque los dirigentes del partido oficialista porque prometieron no robar, no traicionar, no mentir y son los primeros en realizar ese tipo de acciones al margen de la ley.

"Todos los desilusionados del partido oficialista me han dicho que les mintieron, que les robaron, que les traicionaron; bienvenidos todos aquellos que antes habían creído en esa transformación y que saben que el rumbo seguro está en esta alianza, que abraza a todos aquellos poblanos y poblanas que quieran un mundo mejor para nuestro pueblo y para nuestro México".

Recapituló que esre equipo que representan el PAN-PRI-PRD-PSI, está cubierto por una gran protección espiritual y guerrera como lo confirma uno de sus colaboradores, Armando, tuvo un terrible accidente de regreso de una gira de trabajo, perdió una extremidad. Pero cuando charlaron, Armándo " me pidió que no me preocupe por él sino por todos los poblanos y poblanas y por Puebla".

"De eso está hecho este equipo, de hecho de esa forma está hecha Puebla una Puebla valiente, una Puebla que no se dobla, una Puebla que si nos ponen en un obstáculo, lo vamos a brincar, es una Puebla que si nos ponen dos obstáculos los vamos a brincar y entre más alta sea la varrera más grande más grande, seremos y vamos a ganar este próximo 2 de junio".

Riestra ve a un Puebla con rumbo



El candidato a presidente municipal, Mario Riestra Piña, reafirmó que tanto Xóchitl Gálvez será la presidenta de México, como Eduardo Rivera el gobernador poblano.

Subrayó que Xóchitl y Eduardo terminarán con la división generada por el corrupto y sinvergüenza gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y todos sus colaboradores en las gubernaturas

Acentuó, que las y los poblanos, ya se han dado cuenta que esa transformación prometida nunca llegó sino todo lo contrario.

Subrayó que las y los candidatos de los partidos que arropan esta gran alianza han dado resultados positivos en los diferentes cargos públicos de selección popular que han ocupado y nunca han dejado a la deriva a la población.

Insistió que los protagonistas de un Mejor Rumbo para Puebla, y Fuerza y Corazón por México, desarrollarán buenos gobiernos que mejorarán la calidad de vida de la población, sin distingos electorales.