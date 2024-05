Ahora que se sabe perdida, resulta risible que desde la alianza opositora están pidiendo el voto útil, “es curioso que pidan el voto útil para inútiles”, eso quieren, para eso los quieren, el voto útil para inútiles que no saben hacer campañas políticas.

Así lo aseguró el candidato a gobernador del Estado de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, quien agregó, “quieren un voto útil para inútiles que no han podido acabar con los problemas de agua de Puebla capital”.

Asimismo, reiteró que les piden a los ciudadanos un voto útil para inútiles que, en lugar de pavimentar las calles de la Ciudad de Puebla, los poblanos vivimos en calles que están completamente como cráteres.

Entonces la fórmula que intentan utilizar dijo el aspirante a titular del poder ejecutivo poblano, es que la sociedad poblana emita un voto útil para los inútiles que han demostrado con creces que no son el futuro para Puebla.

“Yo creo que, si hay algo que le podemos llamar útil, porque lo que hacen es discriminatorio porque cada voto, el de todos, son votos útiles, tienen que ser más bien votos en función de una propuesta y la propuesta más fuerte y la más sólida es la de Movimiento Ciudadano”.

Dijo que las alianzas no se dan cuenta de la realidad que existe, y es que hay un voto oculto, “que muchos poblanos están cansados de ver el despilfarro de recursos, por eso se les va a revertir, porque de parte de Movimiento Ciudadano han sido austero, no tienen bardas, hay alguno que otro recurso en la campaña”.

“Hacemos campaña que hace un llamado a la dignidad de la clase política y de la sociedad, hoy el poblano sabe que su voto no tiene precio y en Puebla sabemos quiénes somos, quién es cada uno”.

Fernando Morales Martínez dijo que, los ciudadanos hoy tienen que elegir al candidato que no tenga ningún vínculo con el crimen organizado, que no tenga nada que ver con la corrupción, que no tenga escandalo familiar, “nosotros venimos acompañados de gente honesta y limpia”.

Y contrario a eso, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano dijo que las dos alianzas están plagadas de mentirosos, de rateros y de corruptos, “por eso les digo que no se vayan con la narrativa fácil del PRIAN, que ellos son los buenos y del voto útil, el voto útil debe de ser para Movimiento Ciudadano”.

Además, “somos los únicos que le podemos ganar a Morena, en cada foro les explico que la alianza del PRI-PAN-PRD lo que ha hecho es llenarle la canasta de votos a Morena y cuando lo explicas la gente se da cuenta”.

Y es que, entre ellos no suman y en muchos lugares dividen porque están tan confrontados que no unen sus votos, “no se pueden sumar cuando se han odiado toda la vida., por eso, abandonan la alianza y se van a Morena”.