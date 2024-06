A un día de la elección, en el Consejo Distrital 11 de Puebla capital, personal del Instituto Electoral recibió, entregó y contabilizó las más de 2 mil boletas electorales sustitutas de las que fueron robadas en días pasados.

Policías municipales de Puebla, resguardaron el auto oficial del órgano electoral que trasladó las 2 mil boletas, que fueron hurtadas cuando un capacitador entregaba paqueterías electorales.

Arturo Baltazar Trujano, consejero del IEE, informó que en total se entregaron 695 boletas por gubernatura, ayuntamiento y diputaciones,

Los folios fueron cambiados, por lo que ahora la numeración va desde 200 mil 488 al 200 mil 577, supervisados por representaciones del Consejo General, Distrital y Municipal de Puebla.

El consejero electoral, afirmó que el robo de las boletas no pondrá en riesgo la elección y añadió que se implementó una medida de seguridad extra para que no puedan usarse para otros fines que no sea la votación.

Afirmó que en ningún momento se rompió la cadena de custodia, “no hay elementos que permitan indicar que por esta situación pudiera estar en riesgo la votación de esta casilla o la votación en general”, sostuvo.

El robo de las boletas fue de un vehículo particular en cuyo interior había tres paquetes en la colonia Del Valle, al oriente de la ciudad de Puebla.

El auto que se llevó un solitario ladrón, según se comprobó en cámaras de seguridad, pertenecía a un capacitador asistente electoral, quien trasladaba boletas para entregarlas a funcionarios de casilla.