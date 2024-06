Después de emitir su voto, el candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Isauro López “Chawaro” dijo que seguirá esta jornada en casa.

“Vamos a estar disfrutando de la familia y este proceso, que debe ser un proceso tranquilo, democrático y en santa paz como decimos aquí en el pueblo".

Por eso, después de cumplir su responsabilidad de emitir el sufragio, comentó que sostendrá una reunión de trabajo con su equipo para revisar el avance de la jornada y luego se reunirá con su familia.

Fue alrededor de las 10:30 de la mañana, en que "Chawaro", candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, emitió su voto en el Jardín de Niños Tianixochi, ubicado en 5 Sur y 13 Poniente en el Barrio de Santa María Xixitla.

Chawaro, estuvo acompañado de su familia y esperó más de una hora para votar debido a la larga fila de cholultecas que también esperaban emitir su sufragio.

El candidato afirmó que, según sus proyecciones, se espera una participación del 68 por ciento de los ciudadanos y, de acuerdo con la información de su equipo, para el momento en que estaba votando, ya se habían instalado el 98 por ciento de las casillas.

Además, el aspirante al gobierno municipal de San Pedro Cholula descartó cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la jornada electoral.

Finalmente, descartó de manera contundente que vaya a declinar a favor de alguna otra candidata, como se ha estado manejando en redes sociales.

"No hay ninguna declinación, desde un principio fuimos claros, fuimos sinceros. Es pura mentira, como siempre no saben ocupar otras cosas, no saben dar propuestas más que ocupar chismes, es totalmente falso”.