El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, advirtió que a causa de la sequía que ha afectado durante casi cuatro meses al estado, la seguridad alimentaria en la entidad podría estar en riesgo, ya que se han perdido cultivos como cítricos, maíz, café, y producción ganadera.

Advirtió que los efectos en el sector agrícola se sentirán en los próximos 5 años, porque en el caso de la caficultura habrá necesidad de replantar para volver a recuperar los huertos y con ello el ciclo del café, donde cientos de familias sufrirán porque su economía depende, en gran medida, de sus pequeños huertos de una hectárea o menos de café.

Señaló que el estado padece, desde principios de marzo, afectaciones de sequía sin precedentes en la agricultura, la citricultura, la caficultura y la ganadería, sobre todo, con mayor intensidad en el mes de mayo y lo que va de junio.

Precisó que en 21 municipios de la zona norte de Puebla el estiaje ha sido tan fuerte y prolongada, entre ellos Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec, Jalpan, Naupan, Xicotepec, Pahuatlan y Zihuateutla, por mencionar algunos, ya están catalogados como zona de sequía excepcional, la más alta y la más fuerte, la más destructiva que cataloga el Centro de monitoreo de sequía del Servicio Meteorológico Nacional.

Dijo que hasta el 31 de mayo, al menos 61 municipios poblanos entraron a sequía extrema, la tercera categoría de mayor intensidad, y los restantes municipios a sequia severa y moderada.

Huerta Rodríguez insistió en que los efectos de la sequía en nuestro estado ya están afectando la seguridad alimentaria, el precio del maíz se pronostica al alza, en consecuencia, el precio de la tortilla también va a subir, el frijol, el chile, el jitomate y demás productos de primera necesidad y que son la base de la alimentación de las poblaciones afectadas, sobre todo las comunidades rurales.

“Solo por citar un indicador, en toda la zona norte del Estado, y otras regiones donde el maíz es sembrado por medio de temporal, simplemente no han sembrado, ya que no se puede sembrar porque no ha llovido, la sequía excepcional simplemente acaba con todo cultivo de temporal, lo que indica que no habrá maíz y tendrán que comprarlo de otros Estados”.

Precisó que el sector cafetalero está a un paso de declararse en estado de emergencia, la escasez de lluvias provocó que la floración no pegara, y las plantas están al borde de secarse o morirse; no se tiene estimación de cuántas hectáreas están siendo dañadas por el calor, lo que se tiene claro, es que el daño está hecho y aunque las lluvias llegaran mañana, no habrá café que cosechar, al menos, en un 60 a 70 por ciento menos que hace dos años.

Recordó que el pasado jueves presentó un documento en el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, implemente acciones inmediatas de apoyo al sector ganadero, citrícola, agricultor y cafeticultor con el objetivo de amortiguar los efectos negativos de la sequía.