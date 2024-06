El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Garmendia de los Santos, señaló que el plazo solicitado por la Auditoria Superior para la entrega de los informes de las cuentas públicas termina el último día de septiembre, y deberá cumplir con el mismo.

El legislador recordó que el auditor solicitó la prórroga para la presentación de diversos Informes Individuales del ejercicio fiscal 2022, correspondientes a entidades fiscalizadas y sujetos de revisión.

En marzo la Comisión de Control y Vigilancia, recibió el oficio con número ASE/0792-24/OF/OAS en el que la Auditoría Superior del Estado (ASE) comunica que en la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas se advirtió la existencia de razones técnicas para solicitar lo previsto en el quinto párrafo del artículo 56 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en si un plazo para entregar los informes.

“La Comisión, a petición de la Auditoría Superior, otorgó una prórroga para la presentación de los Informes Individuales correspondientes, por un plazo de cinco meses, sin contar en ellos los periodos vacacionales de la Auditoría Superior. En los casos de prórroga, una vez concluido el periodo respectivo, la Auditoría Superior elaborará y remitirá al Congreso del Estado el complemento del Informe General correspondiente”.

Garmendia de los Santos, señaló que el órgano de fiscalización deberá cumplir con la entrega, aunque al vencerse el plazo el último día de septiembre, será la siguiente legislatura la que los recibe.

Las consecuencias

De acuerdo a la ley de rendición de cuentas, en caso de que no haya los dictámenes de las cuentas públicas en los siguientes cinco años a partir de que concluye el período fiscalizable, los sujetos no podrán ser sancionados, salvo por una denuncia penal en su contra, pero no por cuestiones administrativas.