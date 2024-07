El secretario general del Comité Directivo Estatal de Morena, Agustín Guerrero Castillo advirtió que las decisiones de “Alito” Moreno, y Néstor Camarillo, llevarán a la desaparición del PRI. Mientras Olga Lucía Romero, dirigente estatal descartó cambios en el comité, e indicó que los nombramientos en el equipo de transición son compatibles con la dirigencia.

En conferencia de prensa Guerrero Castillo se refirió a los resultados de la Asamblea Nacional del PRI efectuada el pasado domingo, e indicó que se ven los excesos del dirigente nacional “Alito” Moreno.

Dijo que las reformas a los estatutos del PRI, impulsadas a nivel nacional por Alejandro Moreno Cárdenas, han permitido que líderes como Camarillo Medina puedan mantenerse en sus cargos a pesar de los resultados desfavorables obtenidos en las últimas elecciones.

La presidenta estatal Olga Lucía Romero explicó que se han creado comisiones de transición entre el equipo de Armenta y Morena, las cuales incluyen a miembros del Comité Ejecutivo Estatal. “Estas comisiones están diseñadas para facilitar la transición y proporcionar el apoyo necesario al nuevo mandatario”.

Aclaró que la inclusión de estos perfiles en las comisiones de transición no implica necesariamente su futura participación en el gabinete estatal. “Quienes integran las comisiones de transición no estarán forzosamente dentro del gabinete de Armenta”.

Sigue la capacitación de militantes de Morena

Olga Lucía Romero Garci-Crespo, Presidenta Estatal de Morena, informó que el primer curso de Formación Municipal para Autoridades Electas, que se realizó en Tlatlauquitepec contó con 106 participantes lo que demostró el interés de preparase para el encargo que encabezarán con los principios del movimiento no mentir, no robar y no traicionar.

La presidenta de Morena a nombre de todo el comité mando una felicitación al gobernador electo Alejandro Armenta, por motivo de su cumpleaños, aseguró que todo el trabajo que realice será en beneficio de los poblanos.

Agustín Guerrero Castillo, Secretario General de Morena, informó que se llevó a cabo el primer Foro de las Reformas Legislativas en Huauchinango; se realizarán otros dos en Libres y Teziutlán, en ellos, dijo el micrófono está abierto para todos los ciudadanos y representantes sociales, “No hay privilegios, si un magistrado o ministro quiere asistir al foro, se le brinda la oportunidad de participar y debatir”, aseguró el Secretario General.