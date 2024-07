Mientras el coordinador de los diputado locales por Morena, Edgar Garmendia de los Santos, reconoció que desconoce el sentido del voto de su bancada sobre el aborto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia rechazó categóricamente los señalamientos de Agustín Guerrero Castillo, quien consideró que es innecesario que el Congreso del Estado apruebe la despenalización del aborto.

La legisladora por Morena manifestó que sus comentarios en lugar de sumar al debate público o de fortalecer la agenda de derechos desde la izquierda, solamente estigmatizan, criminalizan y desvirtúan la lucha del movimiento feminista por las libertades de las mujeres.

Vences Valencia indicó que a pesar de los avances que se han tenido a través de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el aborto continúa tipificado como delito en Puebla.

“Nuestra lucha es para que ninguna mujer sea criminalizada por decidir sobre nuestro cuerpo”, expresó.

La congresista por el estado de Puebla sostuvo que el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito es una realidad que se debe de construir con presupuesto, instituciones y personal capacitado.

Julieta Vences convocó a los legisladores para que antes de terminar la actual legislatura debatan y voten las iniciativas que ya se han presentado para despenalizar el aborto y que sumen a fortalecer la agenda de igualdad sustantiva del estado.

Voto por conciencia

Edgar Garmendia aseguró que no hay línea para discutir y desconoció si hay el consenso en Morena, ya que no se ha discutido el tema en lo particular.

Señaló que como coordinador hay respeto a la posición de cada diputado tanto en comisiones y pleno, por ello el voto será bajo conciencia, con respeto a la sociedad y a la altura de las circunstancias.