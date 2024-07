Solo unos meses duró el regreso de la senadora Nancy de la Sierra Aramburú al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al anunciar que nuevamente dejará al instituto político debido a la reelección de Alejandro Moreno en la dirigencia nacional.

En un video que posteó en sus redes sociales, la también ex integrante del Partido del Trabajo, por el que llegó al Senado, dijo que renunciará al PRI nuevamente.

Fue en octubre del 2023, cuando se integró a la bancada priista ante la proximidad de las elecciones del 2 de junio de 2024.

Ahora a 50 días de la elección dijo que está inconforme por como Alejandro Moreno, a quien acusó de quererse adueñar del partido, al que tiene secuestrado, dijo.

“Lejos de un autoanálisis, de la escucha, reflexión, aprendizaje, asumir responsabilidades luego de los resultados del pasado 2 de junio, lo que hemos visto es una regresión a los tiempos autoritarios y antidemocráticos”, señaló en el video.

Anunció que se sumará al Grupo Plural en el Senado de la República y cuando termine la actual legislatora en el Senado se retirará de la política en la entidad poblana.

Finalmente comentó su salida no fue por no obtener alguna candidatura plurinominal, ya que no era lo que buscaba, pero tampoco dejará que el partido sea un activo de unos cuantos.