El fiscal de Puebla debe cumplir con su investigación en apego a derecho, exigió el exsecretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, respecto a su aprehensión hace unos años.

En rueda de prensa, el exfuncionario estatal respondió a los señalamientos del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Higuera Bernal, quien afirmó que en la ley no existen tiempo ni espacios.

“Después de las declaraciones que hizo, qué le respondería una persona que sufrió un encarcelamiento, una privación de la libertad durante 14 meses. Que fue exhibido como corrupto, sinvergüenza, que afectaron la moral de su familia y afectaron su patrimonio y salud”, dijo.

Castillo Montemayor estuvo en prisión injustamente durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla, luego de que hizo señalamientos en contra de aquella administración.

“Qué le podría decir, simplemente que cumpla con su obligación, con su deber de investigar, de perseguir, de capturar y en dado caso consignar”, dijo.

Pidió además que ase debe hacer apegado a derecho contra quienes acusa, “porque a mí no se me respetó nada de eso, no desearía que en Puebla las autoridades de procuración de justicia, sigan actuando de esa forma”, dijo en rueda de prensa.

Entre los funcionarios que denunció se encuentran el exfiscal Víctor Carrancá Bourget, así como Rodrigo Riestra Piña, ex secretario de Desarrollo Rural, y Roberto Flores Toledano, ex presidente del Poder Judicial.

Indicó que lleva más de cuatro años sin tener una respuesta de la FGE, la que al parecer congeló los asuntos, por lo que exigió que con devolverle la libertad no se ven resarcidos los daños que le generaron los 14 meses que estuvo tras las rejas.

El pasado jueves el fiscal afirmó que para la aplicación de la ley no existe tiempo, ni espacio por lo que de haber responsables se procederá contra ellos, independientemente de quienes sean.

El fiscal reconoció que han transcurrido cuatro años desde que se abrió la carpeta de investigación por fabricación de delitos en contra de Castillo Montemayor, aún sin resultados.

Higuera Bernal afirmó que hay garantía en la investigación de la FGE, al tiempo que él personalmente lleva a cabo la revisión correspondiente sobre el caso.

La aprehensión de Francisco Castillo Mayor

Francisco Castillo Mayor estuvo detenido acusado de peculado o desvío de recursos, detalló que su salud fue la más deteriorada al estar recluido.

Fue el 15 de noviembre de 2016, cuando fue detenido acusado de mal manejo de recursos públicos de 39 millones de pesos.

Pero justamente su aprehensión fue posterior cuando señaló que el gobierno del estado de Rafael Moreno Valle, atentó en contra de la flora y fauna del parque Flor del Bosque tras su modernización.

En ese entonces el gobierno morenovallista informó que existía una denuncia en su contra por cazar y consumir especies de la reserva ecológica y de utilizar dicho parque para la organización de eventos privados.