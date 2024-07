El dirigente del Comité Municipal de Acción Nacional en la capital, Jesús Zaldívar Benavides, precisó los triunfos que tuvo Acción Nacional de veinte años a la fecha, se debieron a las elecciones abiertas para la elección de dirigentes y candidatos, ya que la militancia se sentía incluida, y por lo tanto se comprometía a trabajar, ante ello es necesario volver a las elecciones democráticas.

En entrevista con Intolerancia Diario, dijo que los resultados del pasado 2 de junio quedan no sólo como estadísticas, sino como una lección para el Partido Acción Nacional (PAN), que debe volver a sus orígenes democráticos, con elecciones abiertas.

Recordó que para ser diputado local, y posteriormente dirigente del Comité Municipal, ganó asambleas con el voto secreto de la militancia, y el panistas acudía libremente a emitir su voto, le apostaba por un candidato, pero si perdía, no abandonaba la lucha, porque se le había tomado en cuenta.

Señaló que tanto para elegir al dirigente nacional, o estatal deben establecerse los centros de votación donde la militancia sea la que decida de manera libre .

Jesús Zaldívar señaló que este fin de año deben comenzarse a sentar las bases para fortalecer el partido a fin de que tenga presencia en el 2027, y termine con la mayoría absoluta que tiene Morena y sus aliados.

El dirigente comentó que por diversas circunstancias que se presentaron desde el nivel nacional, los panistas no pudieron elegir libremente a sus candidatos, y en ocasiones a pesar de ser compañeros del mismo partido, no se sintieron identificados y por lo tanto no hicieron campaña.

Insistió que ante tal panorama que ya se vivió, hay que retomar la elección abierta a la militancia, que no sea una elección donde un grupo de personas reunidas en un salón deciden quién será el presidente.

Comentó que para las elecciones de los comités municipales que serán el próximo año, en lugares como la capital, Tehuacán, y donde hay mayor número de militantes también debe darse la elección de esa manera.