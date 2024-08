La ex presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, advirtió que algunos de los militantes que se pretende expulsar, participaron como candidatos ya que los espacios fueron cedidos a PRI o PSI, y en el caso de Jesús Giles como presidente ganó dos gobernaturas.

En entrevista la también diputada federal, al hablar del tema de las más de seiscientas expulsiones que se anunciaron la semana pasada, indicó que todo pareciera que se busca adelgazar al partido como hace treinta años cuando apenas tenía ocho mil militantes.

Consideró que se está presentando un distractor para no reconocer que se equivocaron en la estrategia del proceso 2023-2024, pero además la dirigencia estatal no ha tocado el tema de la sobre representación, y se limitan a temas internos, donde no se va a resolver nada.

Advirtió que algunos de los que están en la lista, ni siquiera van a iniciar un juicio para que se respeten sus derechos políticos, porque cuando se acercaron al partido para manifestar sus aspiraciones les señalaron que los espacios eran para el PRI o PSI y ellos tuvieron que buscar otros espacios.

Señaló que se trata de gente que le gusta la política, que aún y cuando la expulsen del partido, van a estar presentes, entonces irán donde les den su lugar, y en estos momentos algunos partidos que carecen de una verdadera estructura, se van a beneficiar con su llegada.

Consideró que la dirigencia debió llamar a cada uno de ellos, que los dejara explicar los motivos de su salida, y buscar la unidad del partido, porque algunos tienen una militancia de más de treinta años.

Huerta Villegas se refirió al caso de Jesús Giles Carmona, e indicó que durante su presidencia se ganaron dos gobernaturas, la de Antonio Gali, así como la de Martha Erika Alonso Hidalgo, entregó las mejores cuentas.

En este caso, se debió convocar a que participara, que aportara para tener mejores resultados.

La ex presidenta indicó que se tiene que hacer algo para fortalecer al partido, que se enamore la gente nuevamente de él como ocurrió en el año 2000, y posteriormente en el 2010, pero las expulsiones no son la mejor opción.