El Sindicato Independiente del Hospital del Niño Poblano (HNP), a las puertas del nosocomio, exigen la destitución del director Sergio Jiménez Céspedes, a quien acusan de nepotismo, hostigamiento y desestabilización laboral.

Además, los trabajadores denuncian la falta del pago al incremento salarial anual así como la renovación de plazas por jubilación, defunción o renuncia.

En entrevista, Joaquín Gutiérrez García, presidente del comité de dicho sindicato, amenazó que en caso de no atender sus peticiones, bloquearán distintas vialidades de la ciudad de Puebla.

“Si no hay respuesta favorable, nos vamos a tener que ver en la necesidad de las movilizaciones, entonces si va a haber un plantón”, advirtió.

“Si hay una cerrazón por su parte, nosotros lo estamos pidiendo de forma pacífica y ellos lo pueden solucionar, si ellos no dan solución o no nos sentamos a una mesa de trabajo, entonces ellos son los que están buscan la problemática, nosotros estamos abiertos a una solución”, aseveró.

Indicó que cerrarían los bulevares Atlixcáyotl y autopista, además de las más cercanas al HNP, hasta que cesen al directivo.

“Si no nos hacen caso, tendríamos que cerrar las autopistas, pero es como les digo, de verdad queremos quedar bien claros que queremos la solución y la solución la tiene el gobierno, ya nos cansamos de ser pisoteados en nuestros derechos, ya estamos hartos”, sostuvo.

Además, comentaron que no se procura que el personal no tiene los insumos necesarios para su trabajo. “Ya basta de tanta impunidad, de nepotismo y hostigamiento laboral, ya la gente de aquí ya se cansó, es lo que pedimos, ya no podemos”, añadió.

Indicó que el directos se siente el dueño del hospital, se dice intocable, que nadie le puede hacer nada. Se le dijo de las mejoras del hospital y lo que hacia falta, pero se fue cayendo.

“A una doctora en rehabilitación por una cuestión de horario la hacen renunciar, ya basta, la base trabajadora ya se cansó”, sostuvo al dar un ejemplo de los problemas.