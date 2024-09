A unos días de que se emita la convocatoria para renovar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) el ex dirigente Rafael Micalco Méndez, reconoció que se ha formado un frente opositor al interior del instituto político, formado por liderazgos para hacer frente a la acciones de parcialidad que ha tomado la actual presidenta.

Entrevistado al terminar la sesión ordinaria, el también diputado local señaló que debido a presunto desvío de recursos que se ha dado en las giras por el interior del estado, donde la presidenta estatal Augusta Díaz de Rivera acompaña a Eduardo Rivera ex candidato al gobierno del estado, este podría ser inelegible para participar por la presidencia del partido.

Micalco Méndez dijo que los estatutos del partido son claros y no se pueden utilizar los recursos para promocionar a un militante que busque un puesto al interior del partido.

Rafael Micalco Méndez reconoció la conformación de un bloque opositor a Rivera Pérez, entre él y un grupo de panistas que pretenden evitar que el expresidente municipal de Puebla se haga de la dirigencia estatal.

“Estamos en ello (la integración del bloque), no doy nombres para no evidenciar a nadie ni echar a perder ninguna plática con nadie ni cometer ninguna indiscreción. Son varias personas las que hemos platicado y coincidimos en que es necesario un cambio de timón en el partido”, advirtió.

El legislador señaló que Eduardo no necesita que la dirigencia le organice giras, pero pidió que el excandidato no sea “placeado” al interior del estado, pues esto podría significar un desvío de recursos.

“Yo no necesito que la dirigencia me organice giras, yo puedo de manera personal organizar las mías, lo que sí solicitó es que no le hagan giras a nadie más, porque eso carga los dados e incluso puede hacer inelegible a quien pudiera aspirar a la posición, estar haciendo giras es desvío de recursos”, alertó.

“Si se llega a registrar como candidato es desvío de recursos y complicaría la elegibilidad de ese personaje para el proceso interno, si se diera ese caso, si no pues estuvieron haciéndole giras a su tlatoani, su líder, lo que sea Lalo para ellos”, insistió.