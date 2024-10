Causo revuelo y críticas en redes sociales, la diputada local por el distrito 18, Nayeli Salvatori Bojalil, al anunciar que impulsará una ley de violencia vicaria también contra mujeres.

Incluso fue criticada por la abogada activista Helena Monzón, hermana de la víctima de feminicidio, Cecilia Monzón, quien se ha destacado por la defensa de las mujeres.

En un video subido a sus redes sociales, la legisladora expuso que ya está aprobada la violencia vicaria, pero existe una laguna legal al tener que hacerse un estudio psicológico al menor, el cual puede evitarse mediante amparo.

Sin embargo, indicó que ingresaría una reserva para que se castigue a las mamás que ejerzan este tipo de violencia.

“Es bien común que se divorcian y el papá hace su vida y la mamá por venganza de tener otra pareja dice que ya no va a ver a los niños o si no me dan la camioneta que quiero no te dejo ver a los niños”, dijo en el video.

“Voy a proponer que se castigue exactamente igual la violencia que ejerce papá contra mamá de no dejar de ver a los niños, como la violencia que ejercen las mujeres de no dejarle al papá ver a los niños”, sostuvo.

Indicó que hoy no nos estamos dando cuenta que también estamos volviendo un sexo vulnerado y vulnerable a los hombres. “Hoy en día si una mujer le quiere arruinar la reputación a los hombres lo puede hacer en un segundo”, añadió.

En respuesta Helena Monzón, se dijo en contra de los señalamientos de la legisladora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al criticarlos en su cuenta de X.

“Dios mío, cuanto machismo en un minuto, cuanta falta de perspectiva de género y desconocimiento profundo de las estadísticas. Que alguien le diga a la Sra Diputada que no se preocupe, los hombres no necesitan protección especial en México ya tienen al Estado entero. No son un sexo vulnerable”, respondió.

Inmediatamente, Nayeli Salvatori, también le respondió en la misma red social: “Hola, no existe un proyecto de ley y ya se aclaró el tema, saludos”, dijo sin más detalle, lo que agradeció la abogada de nacionalidad española.

En entrevistas previas, Nayeli Salvatori, sostuvo que impulsará una iniciativa para que la violencia vicaria sea tipificada como delito y no solamente sea una agravante.

Recordó que en su momento, la diputada local, Aurora Sierra Rodríguez, empujó la Ley Vicaria en el estado poblano; sin embargo, dijo que este tema lo retomará y se mejorará, porque hoy no está tipificado como delito sino solamente es una agravante, es decir tiene un hueco legal, se tiene que reforzar. “hay que ponerle dientes a la ley, hay que revisarla bien”, sostuvo.