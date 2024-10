No estalló la huelga el Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTEP (SUTISSSTEP) por no contar con registro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), por lo que no ha logrado aumento salarial.

La huelga iba a estallar el pasado 13 de octubre, sin embargo se llegaron a algunos acuerdos y legalmente estaba impedido de alzar las banderas rojinegras, informó el secretario general, Ángel Vázquez Flores.

En tanto, sigue sin cumplirse la demanda de alza salarial directa de 15 por ciento a los trabajadores agremiados, mejora en prestaciones y alto al hostigamiento laboral.

Detalló el líder que el conflicto competencial lleva cuatro años y cuando ya estaba resuelto el Comité Ejecutivo anterior promovió recurso de inconformidad contra la competencia del tribunal y hasta este momento no se ha resuelto nada.

De este modo, actualmente existe un conflicto de competencia, puesto que el Tribunal Laboral y el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla rechazan que les toque analizar los asuntos de la organización gremial, por lo que sus movimientos como sindicato se encuentran obstaculizados por esta situación.

Mediante un comunicado, el SUTISSSTEP informó a sus agremiados, que derivado de una reunión celebrada el pasado viernes con la Secretaría del Trabajo, se acordó que esa dependencia estatal les ofrecerá apoyo legal y además se realizará una asamblea extraordinaria para definir el curso de acción.

Asimismo, el gobierno del estado y el instituto analizarán el presupuesto para valorar un posible aumento salarial.

“Sin embargo, debido al conflicto competencial, no contamos con el reconocimiento legal como sindicato, lo que restringe nuestras acciones hasta que se regularice la situación jurídica”, señala el texto.

Se detalla que se organizará un panel jurídico para analizar las diferencias entre los apartados A y B, así como las modificaciones necesarias en los estatutos y en el Contrato Colectivo de Trabajo para alinearlos a la realidad jurídica vigente.

Finalmente el SUTISSSTEP indicó que se estará enviando información oficial y precisa, para evitar rumores entre la base trabajadora.