El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ha emitido un informe en el que se deslinda de los recientes nombramientos de los Concejos Municipales en los municipios de Chignahuapan y Venustiano Carranza, realizados por el Congreso del Estado de Puebla. Este informe fue enviado a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En su comunicado, el TEEP aclaró que el Congreso de Puebla no tenía facultades para designar a dichos Concejos Municipales, ya que el Tribunal no había notificado la nulidad de las elecciones en ambos municipios al Poder Legislativo. En consecuencia, el Congreso habría actuado sin el respaldo legal necesario.

El caso en Venustiano Carranza se destaca, pues la actual legislatura nombró al Concejo Municipal sin que el TEEP hubiera formalizado la anulación de la elección.

De manera similar, en Chignahuapan, el nombramiento del Concejo Municipal se efectuó en la madrugada del 15 de octubre, también antes de la notificación oficial de nulidad.

"Este Tribunal desconoce los motivos formales y jurídicos por los que el Congreso del Estado de Puebla realizó dichos nombramientos", sentenció el TEEP, subrayando que el Poder Legislativo llevó a cabo las designaciones basándose en una sesión transmitida, aparentemente con la intención de mantener la gobernabilidad en ambos municipios.

Jesús Gerardo Saravia Rivera, abogado del excandidato a la presidencia municipal de Venustiano Carranza, Marco Antonio Valencia Ávila, dio a conocer este informe del TEEP.

Por su parte, la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, defendió los nombramientos, revelando que los Concejos Municipales fueron conformados un día antes de que el TEEP anulara las elecciones.

García Chávez afirmó que los miembros de dichos Concejos fueron seleccionados con criterios de experiencia, buscando evitar cualquier politización de la situación.

“Por supuesto, habíamos estado ya trabajando, no fueron hechos al azar y dentro de este trabajo último, pues también hubo apertura para que los grupos legislativos que quisieran integrar otro perfil lo integraran, entonces son Consejos Municipales con gente de experiencia que no son del municipio, con el afán de no politizar”.

El conflicto sobre las facultades y los tiempos de actuación entre el Congreso del Estado y el TEEP agrega una nueva capa de tensión en estos municipios, donde la anulación de las elecciones y el nombramiento de los Concejos Municipales han generado incertidumbre sobre el futuro político inmediato.