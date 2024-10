Las bancadas del PAN y PRI presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano, para dar facultades a los municipios a fin de que exijan a las empresas de telefonía, o servicios de cable, que retiren toda la basura colgante que han dejado en los últimos años y que afectan la imagen urbana.

A través de un documento presentado en el Congreso del Estado, firmado por los legisladores de ambos partidos, se establecen facultades a los ayuntamientos para sancionar a las citadas empresas.

La iniciativa advierte que sólo en el municipio de Puebla existe una normatividad aplicable para el Centro Histórico, en la cual se establece que, no puede existir material colgante en el polígono que comprende la zona de monumentos, sin embargo, esto no es aplicable en el resto del municipio.

Señalan que las empresas encargadas de servicios de telefonía, internet, energía eléctrica, etc., no cuentan con un programa de sustitución de cableado aéreo por subterráneo porque la ley no los obliga a hacerlo y, por lo tanto, no tienen el compromiso de realizar dichas inversiones.

Advierten que las autoridades municipales, por su parte, han permitido la instalación de infraestructura y equipamiento para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, sin exigir que los materiales en desuso sean retirados de la vía pública; deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos de los centros urbanos en quienes repercuten las externalidades negativas de tal desorden, como es la contaminación visual.

Las bancadas en su propuesta señalan que por tal motivo, es indispensable la creación de una regulación puntual que permita que las autoridades municipales cuenten con mecanismos para el retiro de todo el cableado que se encuentra en desuso y que solo contamina las ciudades.

La propuesta

“Realizar las acciones jurídicas y materiales necesarias para requerir y ordenar el retiro del cableado por el que se prestó algún tipo servicio y que este en desuso o que no brinde algún servicio actualmente”.

“La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de sus facultades, determinarán a través de Lineamientos y sus Reglamentos, respectivamente, deberán retirar todo cable por el que se prestó algún tipo servicio y que este en desuso o que no brinde algún servicio actualmente. Todos los sujetos jurídicos responsables de la obra, serán los encargados de realizar el retiro correspondiente, supervisados por la Secretaría”.

Asimismo se les permitirá a los ayuntamientos el aplicar sanciones a las empresas que incumplan con las normas.