La fundadora del colectivo “La Voz de los Desaparecidos”, María Luisa Núñez Barojas, advirtió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ignoró a los colectivos, y a pesar de que se presentaron las pruebas de las violaciones, el titular, Félix Cerezo Vélez, emitió recomendaciones a modo.

Al acudir a la sede del Congreso para comparecer ante los legisladores para buscar la presidencia de la CDH Puebla, señaló que el organismo debe transformarse y estar del lado de los ciudadanos.

Cuestionó, además, que en las últimas dos legislaturas no se haya trabajado sobre la materia, y que la comisión no haya cumplido con el objetivo para el cual fue creado.

Al hacer la evaluación del organismo, insistió que sólo fueron quejas a modo, no se le dio el seguimiento al cumplimiento y dijo que en casos en los que ella misma acompañó, no obstante que las violaciones estaban a la vista de los visitadores, las resoluciones fueron que no existían las mismas administrativa y legalmente.

Sostuvo que se ha perdido el sentido para el cuál fue creado el organismo, y necesario que los poblanos cuenten con una verdadera defensoría pública de los derechos humanos.

Comentó que, en su caso, fue respaldada por diversas instituciones y colectivos para que aspire a la presidencia de la comisión, solicitando que no haya favoritismo, y quien quede al frente, en verdad tenga el compromiso de servir.

“Quiero confiar en que la elección de quien ha de presidir la comisión, que sea tomando en cuenta la defensa de los derechos, y que no estará sujeto a una línea de nadie, o un dedazo, y que con esta legislatura nos vaya mejor que con otras anteriores”.

Asimismo, dijo que su participación en el proceso permite visibilizar a las madres buscadoras, a las mujeres que desde otras causas están en la primera línea de batalla, de las que se forman en la calle, y a partir de que fueron lacerados sus derechos humanos.