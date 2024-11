El gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tras entregar su informe a la LXII Legislatura, dijo que se va con la conciencia tranquila por haber trabajado a favor de los poblanos, y destaco la importancia de la unidad y el diálogo para logra la reconciliación; asimismo señaló que su gobierno tuvo los principios de la Cuarta Transformación “no mentimos no robamos, no traicionamos”.

Durante su mensaje ante el pleno resaltó la profunda responsabilidad conducir una misión para hacer de Puebla un estado próspero y con unidad.

Dijo que tras asumir el cargo hace dos años, su objetivo era de que se tenía que echar adelante a un estado después de una pandemia, y precisó que el gobernar es el escuchar el latido del pueblo.

Reiteró que su propósito siempre fue que Puebla trascienda como un estado próspero, y para ello había que dialogar con empresarios, estudiantes, campesinos, amas de casa, obreros y logra un lugar digno para vivir.

Dijo que hubo desafíos, pero cada reto era un desafío para hacer algo mejor, ser un gobierno presente, cerca de la gente, y en los momentos difíciles está abierto para todos.

Sostuvo que hay que tender puentes donde antes había muros, y las obras son las que se miden por los beneficios para la sociedad, no por las toneladas de cemento y varilla que se utilizan, y resaltó los casos del Politécnico Nacional y Ciudad Universitaria 2.

Reconoció que un rubro que preocupa a los poblanos es la inseguridad, y pidió hablar con responsabilidad del tema, señalando que hace dos años en promedio un policía ganaba 9,500 pesos mensuales y ahora ha habido tres incrementos, y el salario menor es de 16,500 mensuales.

Añadió que son 5.6 millones de habitantes, y en su gobierno hubo una inversión de 10,671 millones de pesos con nuevas patrullas, 850 para los municipios sin distinción de partido político, el aplicar e plan centinela y sumar a 990 nuevos elementos

Destacó el papel de la Sedena, Guardia Nacional, y Marina, y reconocimiento a quienes ofrendaron su vida, y reiteró el exhorto a que cuando se hable de inseguridad se hable con seriedad y no dar argumentos

Puntualizó “Del hogar salen grandes ciudadanos, pero también salen delincuentes, y es un tema que atañe a todos”.

En su mensaje Sergio Salomón señaló “Nos vamos con la conciencia tranquila, no hubo impunidad para nadie, y el trabajo fue para todos”.

“Se creo un nodo neurálgico para el desarrollo, se otorgó justicia a los olvidados, el logro que fue posible por la unidad, familias que sostienen el tejido social”.

Hizo un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, y aclaró “no soy fundador de Morena, pero tengo los principios de la cuarta transformación, no mentimos no robamos, no traicionamos”.

Céspedes Peregrina dijo que hace dos años se tomó una decisión difícil, y Puebla no se construye en un gobierno, “Puebla que aprendió a levantarse en unidad, mi compromiso con Puebla no termina, seguiré trabajando desde donde esté, en cada acción cada esfuerzo; Promoviendo la unidad, orgulloso se haber sido legislador y vendrán seis años de prosperidad para el estado”.