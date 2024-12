Al iniciar la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, sostuvo que en el estado se mantiene la estabilidad y la gobernabilidad, pero precisó que hay que darle mantenimiento a ese puente para que pueda mantenerse, además señaló que no se ha usado la represión para resolver los problemas.

Ante los integrantes de la Comisión de Gobernación, el funcionario reconoció que hay temas pendientes, y se mantiene la transición como nunca se había dado, y se hay tenido 860 reuniones entre los equipos de los gobernadores, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y Alejandro Armenta.

Aquino Limón, dijo que se construyó un puente de diálogo para mantener la estabilidad y la gobernabilidad, pero se necesita darle mantenimiento.

Sobre la relación con agrupaciones como Antorcha Campesina, así como la 28 de Octubre, dijo que es un tema complejo con las organizaciones, ya que son temas municipales que haya diálogo, y no se llegue al cierre de calles.

Destacó que en las últimas acciones se logró la recuperación del Palacio Municipal de Chignahuapan, sin utilizar la represión.

Entre los temas que abordó el funcionario, se refirió a la Alerta de Género para 50 municipios, señaló que por lo que corresponde a la secretaría, se ha dado la capacitación a los funcionarios municipales.

Además se dio una atención a 600 mujeres y se otorgó el asesoramiento jurídico atendiendo diversos casos.

Registro Civil

Del tema del Registro Civil, informó que se han emitido 51 actas de nacimiento, con percepción de género, además de 54 matrimonios igualitarios, en total hubo en 2024, 131 mil actos registrales.

Transporte

En el tema del transporte, señaló que se buscó la mesa de diálogo, no una alza pero si una mejora, que sea eficiente, en once días, el tiempo no debe motivar la presión. No fue un sexenio, sólo tres concesionarios, sin riesgo.

Búsqueda de personas

Referente a la búsqueda de personas, señaló que hubo 19 mil acciones además de los 728 reportes de desaparición en 2024, fueron localizadas 649, un cumplimiento del 89 por ciento; además se logró localizar 284 desaparecidos del pasado.