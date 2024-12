La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, acusó que no fue tomada en cuenta para dirigir la coordinación de alcaldes panistas y en su lugar de colocó a Dolores Parra, aunque es diputada.

“Lástima que no se valore el trabajo, que no se respeten las condiciones que tenemos como municipio, no es Lupita Cuautle, es San Andrés Cholula y este es un trabajo de toda la militancia”, aseveró.

Con molestia, la alcaldesa sanandreseña, acusó que por estrategia del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), al señalar por intereses se determinó que la legisladora tomara esa posición aunque ya no es presidenta municipal desde hace muchos años.

Dolores Parra, ni siquiera ganó su elección a diputada federal, en la pasada contienda electoral, al perder abruptamente con Nayeli Salvatori del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Al respecto, la alcaldesa panista, Lupita Cuautle, señaló que estima a Lolita Parra, con quien compartió la campaña, pero con esta decisión del Consejo del PAN no sólo se le deja fuera a ella, sino a todos los sanandreseños que en el proceso electoral estuvieron trabajando a favor de Acción Nacional, sostuvo.

Aseveró en entrevista con medios locales, que los intereses por garantizar los votos en el Consejo fue lo que más pesó para tomar esta decisión.

Abundó que a unos días de que Parra Jiménez asumiera la coordinación, ella no ha tenido un contacto personal y todo se ha dado mediante un chat.

“Así han venido trabajando –Comité Estatal del PAN-, pues de alguna forma querían garantizar sus votos dentro del consejo y como de alguna forma no hemos mostrado alguna afinidad a su candidato, es parte de una estrategia”, enfatizó.

Aseveró que es una lástima que no se valore el trabajo de los alcaldes, ni que se respeten las condiciones que tiene el municipio, “porque no es Lupita Cuautle sino es San Andrés Cholula y este trabajo ha sido de todos, no solo de una servidora sino también de la militancia”.

Aclaró que no tiene nada en contra de Parra Jiménez, incluso le manifestó su respeto y aprecio, “es una buena amiga. Creo que no están tomando en cuenta el trabajo sino están viendo sus intereses”.

Finalmente, informó que su compañera de partido, la expresidenta de San Pedro Cholula, ya tiene rato trabajando con los munícipes del estado, a través de un chat, esa es la única forma de comunicarnos.