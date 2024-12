La dirigente estatal de Pacto Social de Integración (PSI), Nadia Navarro Acevedo advirtió que el Instituto Electoral del Estado (IEE) está poniendo obstáculos para la operación de un partido local que con el voto de los ciudadanos mantuvo su registro, y lo castigan con un severo recorte a sus prerrogativas.

En entrevista con Intolerancia, la también diputada federal advirtió que independientemente del recorte de las prerrogativas, el partido con 13 años de existencia, va a trabajar, y se está profesionalizando con el respaldo de una militancia real en los municipios, por eso se obtuvieron diez triunfos en el pasado proceso electoral.

Navarro Acevedo indicó que el IEE debiera mantener la neutralidad, y permitir que haya una oposición real, que se abran las puertas a los partidos locales, que haya más opciones para los ciudadanos.

Comentó que no se concibe que se hable de democracia, cuando no existen los contrapesos en la política, que haya la apuesta ciudadana a otras opciones que no sean los partidos tradicionales.

Reconoció que de mantenerse el monto de las prerrogativas que les otorgarán el próximo año, donde son tratados como un partido con registro reciente, tendrán limitaciones operativas, pero el partido surgió sin recursos, caminando entre los ciudadanos, recorriendo los sitios olvidados del estado.

Indicó que PSI tiene también 32 regidores en diversos municipios, como San Andrés Cholula, Teziutlán, Tlahuapan, Huaquechula.

Insistió en que obtuvo el tres por ciento de la votación pero no se le está respetando la representatividad que tiene, y hay un trato inequitativo, porque partidos que obtuvieron menos votos como Nueva Alianza, o Fuerza por México van a tener más recursos, aunque su presencia en el estado no sea real, y el mérito haya sido aliarse a Morena.

La dirigente estatal de Pacto Social de Integración dijo que se cambiará el modelo de partido político tradicional, y ahora estará abierto a la sociedad, siendo más incluyente, y demostrará porque mantuvo su registro.

Recordó que se logró una alianza estratégica con el National Democratic Institute (NDI), lo que consolida a PSI como pionero en implementar una planeación con enfoque de Partido Político Abierto (PPA) a la ciudadanía e incluyente.

En este partido 100% poblano sabemos escuchar y entendemos a la ciudadanía y contamos con los mejores perfiles para representarla en los espacios de toma de decisiones.