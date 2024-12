La fórmula Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta, finalmente ganó la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) luego de una votación del Consejo Estatal, en la que el grupo del Yunque fue derrotado.

El excandidato a la presidencia municipal de Puebla, logró 70 votos en la sesión de consejeros, mientras que Felipe Velázquez Gutiérrez, apenas obtuvo 43.

La sesión del consejo, se llevó a cabo en un hotel de la autopista Puebla-México, para el cambio de dirigente del PAN.

La planilla de Felipe Velázquez Gutiérrez, acusaron que no permitieron la participación de dos consejeros que no tenían credencial de elector, sin embargo, no fue determinante en los resultados.

Se prevé que a finales de diciembre Mario Riestra rinda protesta como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE).

Mientras que la diputada federal, Genoveva Huerta, asumirá la secretaría general del partido para los siguientes tres años.

Riestra Piña, hace unos días, previo a la elección, sostuvo que habrá una reconciliación real de los panistas con la dirigencia, con el compromiso de que nunca más serán excluidos.

Dijo que tras obtener el triunfo, será poco el tiempo en que esté en una oficina, ya sea la de Bugambilias o de otro lugar, sino ir a los comités municipales, iniciar el trabajo hacia el 2027.

Aclaró que lo importante es que a partir de asumir el cargo se logre la suma de los panistas, y esto se logrará escuchando a los liderazgos de todo el estado.

De este modo, el futuro presidente del PAN en Puebla, indicó que su participación no es por la ambición de la presidencia, sino de trabajar para recuperar el partido, que este sea el instituto democrático donde los panistas discutían, debatían, pero al final salían unidos.

La militancia está aún molesta porque la hicieron a un lado, porque prefirieron perfiles incluso ficticios antes de darles una candidatura, y esto se ha demostrado con las planillas registradas pero sin candidatos, señaló.

Incluso sostuvo que el proyecto no es el de Mario Riestra, sino el de los panistas que quieren al partido fuerte y ganador, el que resalta los principios del humanismo y el bien común, no el que busca tener los votos para administrar las candidaturas plurinominales.

Al proyecto se sumaron liderazgos como Mónica Rodríguez Della Vecchia, Mundo Tlatehui, Guadalupe Cuautle, pero sobre todo del interior del estado, y los consejeros se han acercado.