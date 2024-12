El diputado local por el Distrito 20 con cabecera en la capital, José Luis Figueroa Cortés, indicó que no se puede dar carpetazo al tema de las “Mil Calles” que reportó como obras ejecutadas el anterior presidente municipal Adán Domínguez Sánchez, e indicó que espera que la Auditoría Superior del Estado (ASE) informe del avance que se tiene de la revisión que anunció al programa.

En entrevista, el legislador aclaró que el propio alcalde sustituto de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, destacó que se superó la meta del programa "Mil Calles", pero al recorrer las vialidades del sur de la ciudad se aprecia claramente que esto no corresponde a la realidad.

Insistió en que la autoridad panista registró calles que fueron rehabilitadas a través del mencionado programa, pero afirmó que hay varias en las que no se ve este trabajo y han aparecido más "obras fantasma", donde los vecinos señalan que en el informe de la anterior administración se marcan como ejecutadas, pero incluso no pasó una sola máquina para repararlas.

Mencionó que en el Distrito 20, ubicado en la zona sur de la ciudad de Puebla, ha hecho recorridos en los que ha detectado calles que no fueron intervenidas pero fueron presentadas como parte del programa.

“No es nada de lo que informaron, esas mil 400 calles no las vemos. La misma gente me lo ha dicho, no hay nada, hay muchos baches, no hay calles pavimentadas, incluso se habla de calles que fueron entregadas y están totalmente en terracería”.

Recordó que la diputada por el Partido Verde, María de la Barreda, fue la primera en denunciar esos hechos, y el como diputado por la capital, tiene el deber de dar seguimiento, y al comprobarse la falsedad, la autoridad deberá proceder contra los responsables.