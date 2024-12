La diputada local por el PRI, Delfina Pozos Vergara, pidió ir a fondo en las investigaciones a la empresa Agua de Puebla para todos, y no concentrarse en la salida de Héctor Durán Díaz, ya que él sólo era un empleado.

Recordó que el pasado jueves se dio a conocer que en su lugar, de manera transitoria, quedaba Héctor Fernández Gutiérrez, quien anteriormente se desempeñó como administrador de finanzas de la misma empresa.

Delfina Pozos sostuvo que no es suficiente con cambiar al director de dicho organismo, y pidió la intervención del gobierno del estado: "Esto no soluciona el problema de fondo que las poblanas y los poblanos no tengan agua y además tengan agua de mala calidad los pocos que la tienen, lo más importante es que la ciudadanía realmente reciba agua y de buena calidad".

Asimismo, la diputada comentó lo siguiente: “Celebro que el Gobernador Alejandro Armenta Mier, tenga un gran enfoque sobre el tema del agua en el estado, considero que esto generó la presión suficiente para que se den cambios en esta deficiente empresa, no obstante, no es suficiente, si Agua de Puebla no cumple ¡qué se vaya!”.

Señaló que si bien la cancelación del contrato de concesión del servicio es complicada, el Congreso puede reformar la Ley del Agua del Estado de Puebla para regular las tarifas y evitar que se cometan abusos.

Comentó que los legisladores deben cerrar filas y atender esta demanda ciudadana y poner un alto a los abusos de la empresa.