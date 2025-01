No hubo ninguna comprobación de la supuesta transferencia de votos de la pasada elección, aseveró la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Yassahara Cruz García, al señalar que ninguna autoridad encontró irregularidades.

En entrevista, la comisionada informó que ya no tienen ningún recurso de impugnación y ninguna autoridad electoral determinó que hubiera transferencias de votos entre partidos políticos.

Hace unas semanas el representante del PAN, Oscar Pérez Córdoba Amador, afirmó que tiene las pruebas de lo que llamó fraude electoral, al detallar que ha hecho una actualización de lo que ha denunciado de la transferencia de votos indebida al partido FXM, “votos que quitaron, o hasta robaron a Morena”, dijo.

Detalló que en el proyecto de acta, comprobaron que se le quitaron a Morena 27 mil 628 votos, para darles 26 mil 609 sufragios a FXM y mil 19 a NA de 179 casillas en distritos 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 y 20, en promedio de 50 votos por casilla.

Sin embargo, no fue comprobado judicialmente las afirmaciones, por lo que ya quedaron en firme las elecciones del 2024 en Puebla, sostuvo Blanca Yassahara Cruz.

En tanto, indicó que no han sido notificados tampoco de alguna investigación de la Contraloría respecto al caso, pero finalmente cualquier determinación en esta área no afecta el resultado de las elecciones, por no ser competentes.

Explicó a la prensa que no puede pronunciarse si hubiera una investigación, por no ser parte de la misma, pero recordó que todos los procedimientos han sido cerrados.

“Recordemos que todo el procedimiento y plazo de impugnaciones ha sido cerrado, sin que en ninguna resolución hayamos tenido alguna consecuencia que nos haya hecho modificar el resultado por los señalamientos que hicieron los partidos políticos”, añadió.

“Ya tenemos publicados los resultados definitivos aprobados por las autoridades jurisdiccionales, por lo que hemos cumplido en tiempo y forma”, sostuvo la comisionada.

Explicó que las únicas autoridades competentes para poder validar y calificar las elecciones son los tribunales y esa fase ya concluyó, mientras la Contraloría solo tiene competencia en que si algún servidor público tuvo una conducta contraria a la normativa hacerlo acreedor a alguna sanción.

-¿Entonces nunca se comprobó la supuesta transferencia de votos?

-Así es, nosotros no tuvimos una sola resolución de los tribunales donde se pudiera haber confirmado alguna situación de este tipo que haya señalado algún partido político, que entendemos que es producto de la propia contienda y las posturas que toman ante los resultados como su estrategia.

-¿Totalmente descartado?

-Sí.