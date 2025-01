Ni Juan Lira Maldonado, El Moco, ni ningún elemento de su equipo político participará en las elecciones extraordinarias de Chignahuapan, el próximo domingo 23 de marzo, advirtió la dirigente de Fuerza por México, Maiella Gómez Maldonado.

Al concluir la sesión de la comisión de Trabajo, recordó que cualquier aspirante a candidato necesita cubrir los requisitos solicitados por el árbitro electoral.

Subrayó que al seno de Fuerza por México están trabajando para definir y cuidar las próximas candidaturas en Venustiano Carranza, Chignahuapan y Xiutetelco a donde su partido tiene presencia.

Además, anunció que tendrá una serie de reuniones con los diferentes liderazgos de esos municipios para conocer y determinar, cómo Fuerza por México va a participar y con qué personajes estará presente en la contienda extraordinaria del tercer mes de este 2025.

Insistió que el otro candidato, investigado por la autoridad de justicia Federal, no ha tenido ninguna petición para contender, al igual que su equipo de trabajo.

Priorizó que tampoco ha tenido ningún tipo de contacto con Lira Maldonado ni con su gente de trabajo.

"No tengo ninguna petición por parte del candidato que fuimos en la elección anterior para participar en la actual, y para poder participar y tenemos que cumplir, primero con los requisitos de la ley porque el candidato como ustedes conocieron no he tenido contacto con el candidato".

Dijo que el candidato investigado por la ley judicial en su momento cumplió con todos los requisitos que marca la ley electoral para poder contender en el pasado proceso, pero en esta ocasión el proceso es diferente.

Anunció que estará atenta para que en todos los municipios en donde Fuerza por México participa que los candidatos que contenderán estén en coordinación con las autoridades para cuidar cualquier tipo de situación.

"Cambia su situación del candidato. No tengo conocimiento de cómo está la situación del candidato, pero para poder participar en esta elección debe cumplir con ciertos requisitos, uno de ellos es que no tengas ningún tipo de orden de aprehensión o algún antecedente penal".

Bajo ese panorama, subrayó que sí tiene plena confianza en el Instituto Electoral del Estado, además, de que siempre ha sido respetuosa con las instituciones de México.

"Por supuesto que sí hay confianza en el IEE, para mí las instituciones son muy importantes, y tal como en el instituto electoral con el tribunal, y por supuesto con todos, con la sala regional y superior. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de sus decisiones al grado que entendemos la situación de las elecciones extraordinarias en nuestros municipios y así seguiremos".