La dirigente estatal de Pacto Social de Integración (PSI), Nadia Navarro Acevedo, confirmó que registrarán candidatos propios en los cuatro municipios en los que habrá elecciones extraordinarias, y reconoció que tanto el PAN como el PRI presionaron para que se mantuviera el acuerdo de candidaturas comunes; Puntualizó que el Tribunal local salió por la puerta fácil en el tema de las prerrogativas, pero se irán a la instancia federal.

En entrevista con Intolerancia Diario, Navarro Acevedo, dijo que esto no tendría porque preocupar a los panistas, ya que algunos de ellos aseguraron después del proceso del 2 de junio, que PSI no les había aportado nada, entonces no hay motivo para que insistan en ir juntos en las cuatro elecciones.

“Nosotros tenemos una fuerza real, y como se ha dado a conocer, nuestro padrón tiene 17 mil miembros más que el de Acción Nacional en Puebla, y para ir juntos en un proceso hay que mantener el respeto”.

Recordó que en Chignahuapan tuvieron 700 votos con el empresario Pedro Fernández, y van a repetir su postulación, y en los otros tres municipios demostrarán que PSI es un partido competitivo por el respaldo que se tiene debido a un trabajo de la militancia.

Fallo inconstitucional del TEEP

Navarro Acevedo además calificó de inconstitucional el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en lo referente al recurso interpuesto por las prerrogativas que se les entregaran este año, una vez que no se respeta el principio de equidad.

Rechazó que la queja se haya presentado de manera extemporánea, y los magistrados se cerraron, y no aceptaron cumplir con los principios que marca la ley, en una acción discriminatoria para un partido con registro local, pero ahora será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien les dé la razón.

Recordó que PSI tuvo más votos que Nueva Alianza y Fuerza por México, partidos que en una alianza ilegal pudieron tener una diputación prestada aunque no representen realmente a la sociedad.

Señaló que la instancia federal aún no resuelve la transferencia de votos para darle el registro a Fuerza por México, y cuando se resuelva se verá la fuerza real que tienen.

Nadia Navarro, también diputada federal, señaló que ante esa discriminación que hay hacia los partidos con registro local, no solo en Puebla, sino a nivel nacional, se están organizando para que en la reforma electoral haya un trato equitativo, respetando los principios democráticos.

Puntualizó que la reforma electoral debe garantizar la igualdad para participar en las elecciones para todos los partidos políticos.