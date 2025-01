Tras darse a conocer el error en la publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Cholula, el Congreso del Estado, deberá enviar al ejecutivo la solicitud para que sea publicada la llamada “fe de erratas” en el Periódico Oficial; En caso de que un contribuyente haya pagado el llamado “refrendo” se le tendrá que reembolsar su dinero.

Fuentes consultadas al interior y exterior del poder legislativo, informaron que se prepara el documento que se enviará para que el periódico haga la publicación correspondiente, y con ello se subsana el error.

Rechazaron que haya habido algún tipo de dolo en la entrega, y reconocieron que se mantiene la validez del documento vigente.

Respecto a la aplicación del cobro, indicaron que en caso de que el ayuntamiento de San Pedro Cholula lo aplicara, aún y cuando esté publicado, sería ilegal una vez que fue el pleno del Congreso el que aprobó el documento.

Señalaron que es la máxima instancia en el estado, por lo tanto no se pude revertir lo aprobado a menos de que haya acciones de inconstitucionalidad.

Advirtieron que el personal del Periódico Oficial, debió analizar si el documento había sido modificado o no, para no afectar a los ciudadanos con cobros no autorizados.