La diputada federal por el Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla, anunció que presentará una iniciativa para que se regule el uso de los teléfonos celulares y dispositivos móviles en las escuelas de educación básica y media para proteger a la infancia de los riesgos digitales.

Merino Escamilla, señaló que la iniciativa se entregará a la Cámara de Diputados para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas ante los problemas que se presentan.

Aclaró que los dispositivos móviles forman parte de la vida diaria, sin embargo, consideró importante evitar que los alumnos estén apegados al celular, pues se evitarían escenarios como ciberbullying.

"Antes que política, soy mamá. Y como muchas madres, he visto cómo el uso excesivo del celular afecta el aprendizaje y el desarrollo de nuestros hijos. No se trata de prohibir, sino de establecer límites responsables para que la tecnología sea una aliada y no un obstáculo en su educación", dijo la legisladora.

Explicó en porqué es necesaria esta medida, y e indicó que habrá menos distracciones, más aprendizaje luego de que estudios internacionales indican que restringir el uso de celulares en el aula mejora el rendimiento académico hasta en un 6.4%, especialmente en alumnos con bajo desempeño.

Señaló que uno de los problemas es el ciberacoso y salud mental, ya que cada vez más niños y adolescentes son víctimas de acoso en línea, lo que afecta su bienestar emocional y desempeño escolar.

Además destacó la falta de convivencia ya que el uso excesivo de dispositivos durante el recreo impide la interacción social, afectando el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Dijo que hay ejemplos internacionales: países como Francia, Reino Unido y estados como Querétaro han implementado medidas similares con resultados positivos en el rendimiento académico y la convivencia escolar.

La propuesta modifica la Ley General de Educación para garantizar que el uso de dispositivos electrónicos en preescolar, primaria y secundaria sea exclusivo para fines pedagógicos y bajo supervisión docente. Entre los cambios propuestos se incluyen:

Artículo 74 : Las autoridades educativas deberán garantizar un ambiente de aprendizaje libre de distracciones tecnológicas.

: Las autoridades educativas deberán garantizar un ambiente de aprendizaje libre de distracciones tecnológicas. Artículo 129 : Los padres y tutores tendrán la responsabilidad de asegurar que los menores asistan a la escuela sin celulares u otros dispositivos electrónicos personales.

: Los padres y tutores tendrán la responsabilidad de asegurar que los menores asistan a la escuela sin celulares u otros dispositivos electrónicos personales. Nuevo Artículo 74 Bis: Se permitirá el uso de dispositivos electrónicos únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.

"Queremos que esta propuesta sea respaldada no solo por el Congreso, sino por las madres y padres de familia que han visto cómo la tecnología, sin control, puede convertirse en un problema en la educación de sus hijos", concluyó la diputada.