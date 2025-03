La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, aprobó el exhorto para que a partir del 2 de abril las fachadas de los edificios públicos de los gobiernos estatal y municipales, así como del poder legislativo y judicial se iluminen de azul como parte del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Durante la sesión de la comisión se aprobó el documento presentado por la diputada Luana Amador Vallejo, mismo que será votado en la sesión extraordinaria del pleno el 25 de marzo, para que se turne a los distintos poderes y se aplique.

Lo anterior es una muestra de apoyo y solidaridad con las personas con autismo y sus familias, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y así el día 2 de abril y que cada año realicen esta acción.

En la propuesta la legisladora pidió reflexionar acerca del autismo, y los problemas que enfrentan quienes lo tienen.

“Imagina vivir en un mundo donde los sonidos son abrumadores, tanto que sientes que te revientan los oídos, las palabras son confusas y los gestos un misterio. Así es la realidad de muchas personas con Autismo”.

Añadió “piensa en un lugar donde las luces son demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes y los cambios demasiado bruscos, y para algunas personas con Autismo, el mundo puede ser angustiante”.

Otras reflexiones fueron, “imagina que quieres expresar lo que sientes, pero las palabras no salen o no son suficientes. Muchas personas con Autismo enfrentan este reto todos los días. Imagina que tienes hambre, pero lo que vas a comer se siente muy viscoso o tiene texturas muy raras y no las toleras. Muchas personas con Autismo pasan por esta situación a diario”.

Señaló que el autismo es un espectro que no siempre se ve, pero que afecta profundamente la vida de quienes lo viven, y detrás de cada persona con autismo, hay un ser único con talentos, pensamientos y emociones valiosas.

Explicó que muchas veces, su forma de percibir el mundo es distinta, pero eso no significa que sea menos hermosa, cada gesto, cada palabra, cada mirada tiene un significado propio. No se trata solo de lo que podemos ver en su comportamiento, sino de la riqueza que guardan en su interior, esperando ser comprendidos y aceptados tal como son.