La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó el registro a Juan de Dios Bravo Jiménez como candidato a la presidencia del Comité Municipal y en sus redes sociales el priísta señaló: “Dicen que ya no me necesitan”. Del caso “Tania N”, candidata detenida el año pasado, la Fiscalía nunca inició alguna investigación contra el hoy exdirigente del priísmo capitalino.

Luego de que se dio a conocer la salida de quien fuera diputado local por el PRI, y dirigente de la CNOP, se trató de localizar para conocer su opinión, sin recibir respuesta.

Sin embargo de acuerdo a sus redes sociales, el pasado 5 de marzo había anunciado que buscaría seguir en la dirigencia del partido.

“Estimadas amigas, les informo que se va a convocar en mi partido a cambios en los comités municipales, por lo que ya manifesté mi intención de participar para el próximo periodo estatutario. Les iré informando como me pueden apoyar. Muchas gracias.”

El 1 de abril, luego de que un día antes Néstor Camarillo hiciera el anunció que Rocío Toxqui, queda como presidenta interina del Comité Municipal en la capital, en espera de que termine el proceso interno, Juan de Dios Bravo publicó: “Amigas, ya no participé. Dicen que ya no me necesitan. Estaré en contacto con todas ustedes”.

Sin investigación de la Fiscalía

El 9 de septiembre de 2024, el entonces dirigente del Comité Municipal del PRI, Juan de Dios Bravo Jiménez, rechazó que se hubiera abierto una investigación en su contra por el caso de Tania “N”, quien era candidata de la alianza, e indicó que el inmueble asegurado por la Fiscalía donde presuntamente había adiestramiento a jóvenes vinculados al crimen organizado, no era de su propiedad.

Bravo Jiménez advirtió que nunca se escondió, porque es ajeno a los hechos que se han manejado y que derivaron en la detención de una persona.

Indicó que la relación con Tania “N” fue como con cualquier compañera de partido, e incluso, otros personajes de la política señalaron que era conocida en el tricolor, pero no hubo algo más.

Dijo que por petición de la “Alianza” en el proceso electoral no salió a hacer declaraciones del tema y esperó que este concluyera para aclarar que nunca lo investigaron.

Comentó que el problema fue que se ensució su imagen ante su familia, pero indicó que es algo que pasa cuando de entra a la política.

La versión del PRI

El 18 de junio de 2024, la entonces presidenta estatal del PRI, Delfina Pozos Vergara, sostuvo que el dirigente del Comité Municipal en la capital, Juan de Dios Bravo Jiménez no se había presentado a las oficinas del partido en las últimas semanas, e indicó que sería respetuosa del actuar de las autoridades.

Dijo que respetaba el trabajo de las autoridades y cada persona es responsable de sus actos, además admitió que no había tenido contacto con Juan de Dios Bravo, y era la secretaria general del Comité, Rocío Toxqui quien se encargaría de los asuntos del PRI en la capital.