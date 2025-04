El presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, calificó de “viejo mañoso” a Juan de Dios Bravo Jiménez al responsabilizarlo de la crisis política que vivió el partido en 2024, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, además de pedirle dinero para seguir al frente del Comité Municipal.

Luego de los señalamientos de Juan de Dios Bravo, que lo acusó de desmembrar al PRI, además de los hechos por la Red de Jóvenes, el dirigente aclaró que a los segundos no les respondería pero al ex dirigente si, porque está utilizando a la gente para pegarle al partido.

Camarillo Medina, sostuvo que en la campaña de 2024 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vivió una crisis política gracias a los señalamientos en contra del exdirigente en el municipio de Puebla.

Precisó: "Di la cara, fui a hablar con el propio fiscal, estuve haciendo gestiones por el ataque, me pidieron que lo bajara de regidor en la campaña por sus nexos con el crimen organizado, porque era un presunto señalamiento que le habían realizado".

Además, Néstor Camarillo acusó que Juan de Dios Bravo quería reelegirse a cambio de dinero y como no se lo dieron ahora busca “chamba” en Morena.

“Él manifestó su reelección con cobro, me pidió dinero, las prerrogativas ya nos bajaron, no es que yo no quiera darle dinero, sino que ya no hay dinero, la mayoría de las personas que ven aquí son cargos honoríficos”, dijo.

También señaló que Juan de Dios Bravo condicionó su permanencia en el PRI a cambio de dinero, razón por la cual lo invitó a que presente su renuncia.

Dijo que no es necesario que redacte su renuncia, y se comprometió a tenerla lista ya solo para que la firme.

Advirtió que el priista busca que Morena “lo agarre” porque es un “viejo mañoso” porque utiliza a jóvenes para que le digan cosas.