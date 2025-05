La presidenta de la Junta de Gobierno, Laura Artemisa García Chávez, pidió a los habitantes de Tlachichuca que dejen que se instale el Concejo Municipal que fue nombrado el pasado martes, además que lo dejen trabajar, y descartó que pueda llevarse a cabo un nuevo proceso electoral, ya que la ley lo impide.

En entrevista, al concluir la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, la legisladora, sostuvo que ellos ya cumplieron en el tema de poder enviar un concejo municipal de acuerdo a lo que establece la ley, y es una responsabilidad el haberlo nombrado.

Señaló que luego de la designación la Secretaria de Gobernación está haciendo lo que le corresponde, por lo que buscan ir mediando con todos los pobladores e inconformes.

García Chávez comentó que se trata de grupos que sienten que no se ha considerado su opinión, y pidió a los pobladores de Tlachichuca que tengan la paciencia para que en estos momentos se pueda instalar y trabaje por el municipio, sobre todo porque no se estarán metiendo temas políticos que llegarán en no más de un año porque nuevamente vienen elecciones en el 2027.

Dijo que es muy importante la prudencia, la madurez política, por lo que estarán atentos a dicha circunstancia y se descartan nuevas elecciones.

La designación

El martes, el pleno del Congreso del Estado aprobó, con 31 votos a favor, la abstención del PAN y el voto en contra de Movimiento Ciudadano, la lista de quienes integrarán el Concejo Municipal de Tlachichuca, que será encabezado por Carmelo Amador Fuentes Bailón, y la síndica Janice Díaz Jaramillo.

En la sesión se aprobó la revocación del mandato del presidente municipal, síndica y regidores, por lo tanto la declaración de desaparición del ayuntamiento ante la falta de autoridades

Ante ello por lo tanto se nombró a la autoridad que ejercerá las mismas funciones de un ayuntamiento, luego de que antes ser había la renuncia del presidente municipal suplente Iván Ortega Muñoz, y se votó la integración del Concejo que estará en funciones del 20 de mayo de 2025 al 14 de octubre de 2027.

El Concejo

Los miembros que integrarán el Concejo son:

Presidente

Propietario: Carmelo Amador Fuentes

Suplente: Israel García Vega

Propietario: Elena Aurora Elías de Eulogio

Suplente: Daniela Ramírez Lara

Propietario: Alfredo Pérez Reyes

Suplente: Miguel Ángel Hernández Valencia

Propietario: Olga Barco Atanasio

Suplente: Geraldin Domínguez Serrano

Propietario: Artemio Agustín Ortiz Juan

Suplente: José Carlos Gerardo García

Propietario: Maricruz Morales Martínez

Suplente: Karla Berenice Celestino

Propietario Emmanuel Alexis Bautista Morales

Suplente: Juan Carlos García Flores

Propietario: Juana Eugenia Pérez

Suplente: Luz Aidé de Blaz Ramírez

Propietario: Juan Manuel Mora Elvira

Suplente: Enrique Bautista López

Síndicos

Propietario: Janice días Jaramillo

Suplente: Itzayana Díaz Romero