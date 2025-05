El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, anunció que el 8 de junio sesionarán los consejeros estatales, así como presidentes municipales para analizar la problemática que existe, y señalar a los ediles que deben cumplir con sus compromisos, sin descartar que en algunos casos se puede llegar a la expulsión.

En entrevista explicó que se ha hecho un recorrido con la presidenta del Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, visitando a los presidentes municipales que por parte de Morena son 56, y se ha platicado, y aclaró que no son autoridad para decir si tienen algún tema o no.

Señaló que en las reuniones el llamado es a que se conduzcan dentro de los principios del Movimiento, y están atentos a la situación que se presenta, y el 8 de junio se va a celebrar el Consejo Estatal, y ahí estarán los ediles del partido, así como de los aliados.

Indicó que junto con los presidentes de los partidos aliados, suman 133, y estarán atentos a la situación.

“Lo que nos preocupa es que nuestros alcaldes cumplan primero con los estatutos del partido, y que conduzcan bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Comentó que con los legisladores de Morena, se han sostenido reuniones con la Secretaría de Gobernación, así como con Seguridad Pública, y realizar foros en las cabeceras distritales, no solo con los presidentes municipales de Morena, sino de todos los colores.

Estos foros serán para analizar la seguridad, la gobernabilidad, capacitar, y ahí se podrán detectar algunos problemas que pueden corregirse.

Sobre la posibilidad de expulsarlos, indicó que primero tendrán que escuchar, pero el Movimiento ha señalado que está a favor de la legalidad.