Luego de que el gobernador Alejandro Armenta, anunciara que se va a ir a fondo por el daño patrimonial que sufrió Puebla durante la etapa morenovallista, y se investigará a los ex funcionarios vivos, al menos diez de estos fueron denunciados en el 2018, uno de ellos Roberto Moya Clemente, ex secretario de Finanzas, y ex senador de la república fue denunciado penalmente.

De acuerdo a la lista que dio a conocer la Auditoría Superior del Estado en 2019, por parte de la de la Secretaría de Finanzas, dijo que está denunciado el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Roberto Moya Clemente, el cual cuenta con denuncia penal, y fue de los promotores de la construcción del CIS, así como del Museo Internacional Barroco.

En la lista los ex secretarios de Salud denunciados son: Mario Márquez Amezcua, Héctor Romay González Cobián, Arely Sánchez Negrete, Roberto Rivero Trewartha, así como Salvador Escobedo Zoletto.

De la Secretaría de Finanzas, también cuentan con denuncia penal Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Edmundo Bernal Miranda, Raúl Sánchez Kobashi, Enrique Robledo Rubio, así como Eduardo Tovilla Lara.

La irregularidades

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión, se indica que con las tarifas fijas de los contratos de los PPS, el estado queda protegido de las variaciones de costos de las obras que se realizan. Pero en Puebla durante la administración morenovallista, todas las obras que se realizaron con contratos de PPS tuvieron sobrecostos.

El teleférico originalmente iba a costar 166 millones de pesos y terminó costando 359 millones; el Museo Internacional Barroco costaría 2 mil 375 millones de pesos, pero terminó costando 7 mil 280 millones de pesos y otras más con sobre costos de hasta 186 por ciento.

Además hay estudios que reflejan que la deuda por PPS se ubica en los 76 mil millones de pesos, sumados a los 74 mil millones de deuda directa, lo que en suma daría 150 mil millones de deuda real.

En las investigaciones a dicha administración, se insiste los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), poniendo énfasis en los sobrecostos de la construcción y mantenimiento del Museo Internacional Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS) y la plataforma de la planta de Audi; así como la relación del gobierno del estado con los desarrolladores de las obras y la empresa que administra el fideicomiso.

Además se pide revisar la póliza de seguro contra desastres naturales contratada por el gobierno del estado, cuyo costo fue de 18 millones 276 mil dólares (según se dijo en el sexto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle), pero su cobertura es de 30 millones de dólares; llamaron a transparentar la concesión y construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, las concesiones de las carreteras de cuota del estado y la concesión de agua potable de la Ciudad de Puebla.