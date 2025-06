El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas, advierte a los aspirantes para el 2027, que deben apegarse a la ley, y respetar las reglas electorales, advirtiendo que no pueden contratar espectaculares ni convenios con medios de comunicación.

En entrevista el Consejero señaló que algunos diputados hacen un trabajo de territorio, salen a visitar municipios, juntas auxiliares, y reconoció que la presidenta de la Junta de Gobierno lo está haciendo, "sin que signifique candidatear”.

Sostuvo que en Morena la bancada que está trabajando, el que trabaja lo hace todos los días, y son los ciudadanos los que se dan cuenta de ello.

Villegas Mendoza pidió a los aspirantes a ajustarse a las reglas y les recordó que la difusión de imágenes está prohibida, e indicó que lo importante es no hacer cosas buenas que parezcan malas.

Comentó que en el Congreso Nacional del 4 de mayo se aprobaron los lineamientos, donde se insiste en que no están permitidos los espectaculares, promoción, no convenios, y lo permitido es ir casa por casa, hacerlo en tierra

De la sesión del Consejo Estatal, recordó que se pospuso hasta el 22 de junio luego de las indicaciones que se dieran a nivel nacional para hacer la evaluación de los trabajos del partido.

Comentó que esta semana en el Consejo Nacional se hizo un balance de lo que ocurrió en Durango y Veracruz, y hablaron la dirigencia y la gobernadora, con miras al próximo proceso electoral donde las condiciones podrían cambiar.

Indicó que habrá primero diálogo con partidos aliados, y aclaró que no hay que ver cuántos presidentes municipales tiene cada partido, sino los votos reales de cada uno.

Andrés Villegas señaló que hay que poner los pies sobre la tierra, reconoció que el PT, es de izquierda y es importante, pero el mejor posicionado es Morena.

Señaló que en 2024 hubo presidentes municipales y diputados que fueron siglados por el PT, pero ganaron con los votos de Morena.

Recordó que previo a la sesión del Consejo, se ha hecho un recorrido con la presidenta de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, visitando a los presidentes municipales que por parte de Morena son 56, y se ha platicado, y aclaró que no son autoridad para decir si tienen algún tema o no.

Señaló que en las reuniones el llamado es a que se conduzcan dentro de los principios del Movimiento, y están atentos a la situación que se presenta, y el 22 de junio se va a celebrar el Consejo Estatal, y ahí estarán los ediles del partido, así como de los aliados.

Indicó que junto con los presidentes de los partidos aliados, suman 133, y estarán atentos a la situación.

“Lo que nos preocupa es que nuestros alcaldes cumplan primero con los estatutos del partido, y que conduzcan bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Comentó que con los legisladores de Morena, se han sostenido reuniones con la Secretaría de Gobernación, así como con Seguridad Pública, y realizar foros en las cabeceras distritales, no solo con los presidentes municipales de Morena, sino de todos los colores.

Estos foros serán para analizar la seguridad, la gobernabilidad, capacitar, y ahí se podrán detectar algunos problemas que pueden corregirse.

Sobre la posibilidad de expulsarlos, indicó que primero tendrán que escuchar, pero el Movimiento ha señalado que está a favor de la legalidad.