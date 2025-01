Será hasta 2026 la construcción del el tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, confirmó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia de prensa “Mañanera del Pueblo”.

En Palacio Nacional, reconoció aunque no aparece la ruta en los proyectos ejecutivos del Plan México, pero no significa que no se vayan a construir.

Detalló que está ayudando la Secretaría de Marina al proyecto, obra que iniciaría en 2026, “por eso todavía no mencionamos nada de esas dos líneas, pero sí la vamos a hacer", explicó.

De este modo, confirmó que la Semar realizará un análisis de las zonas por donde circulará para que se pueda acordar bien el proyecto del tren que pasará por Puebla.

El plan con este proyecto es que se reutilicen las vías férreas que ya están construidas y que pasan por los tres estados de la zona céntrica de México, comentó.

Por lo tanto, aseguró indicó que ya se están preparando los proyectos ejecutivos de la zona norte y del sureste, mientras tendrá una reunión con las empresas que revisarán la construcción del Tren Interoceánico que recorrerá gran parte del país.

El Tren Interoceánico tiene un porcentaje de avance de 60 por ciento y en 2026 se terminará el proyecto en su conjunto, por lo que se siguen supervisando las vías.

Impulso carretero

Asimismo, en la conferencia matutina, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, anunció el Plan Carretero 2025, en el cual se contempla la rehabilitación de nueve de vías, incluidas unas por Puebla.

Es en la Cuautla-Tlapa-Marquelia, que va de los tramos Jantetelco a Izúcar de Matamoros y Pitahayo a Tehuitzingo, con una intervención de 264 kilómetros y una inversión de 13 mil 502 millones de pesos, de los cuales 2 mil 540 millones de pesos se aplicarán este 2025.

El proyecto que atraviesa Puebla, Guerrero y Morelos generará 40 mil 506 empleos, tardará 4 años en realizarse y tendrá una modernización a 2 y 4 carriles.

Esteva Medina, informó que la inversión durante todo el sexenio será cercana a 150 mil millones de pesos, mientras que este año arranca la construcción y continuidad de carreteras y de puentes con lo que se intervendrán 263 kilómetros.

Destacó que las obras carreteras que comenzarán este año son:

Cuautla – Tlapa –Marquelia.

Pachuca - Huejutla – Tamazunchale.

Bavispe – Nuevo Casas Grandes.

Circuito Tierra y Libertad en Morelos.

Toluca – Zihuatanejo.

Macuspana – Escárcega.

Ciudad Valles Tampico.

Transpeninsular: Tijuana – Ensenada.

Además, se construirán nuevos puentes y distribuidores viales:

En Baja California, la Glorieta Fonatur.

En Ciudad de México y Estado de México, el puente Alameda Oriente.

En Colima, el libramiento Arco Sur y el Libramiento Arco Norte.

En Morelos, el puente de Jojutla.

En Nayarit, el puente Amado Nervo.

En Tlaxcala, el viaducto Santa Ana.

En Sinaloa, la carretera México 15 – Pérez Escobosa.

En Veracruz, el acceso al puerto de Veracruz.

Informó que este año también se continuarán con obras comenzadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador: