Al mismo tiempo de avanzar en la vacunación a 194 mil 5 vacunas en Puebla capital, los contagios de la covid-19 sigue avanzando poco a poco al registrarse 288 positivos y 29 muertos en las últimas 24 horas.

Así lo refiere el último reporte presentado por el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien aclaró que se repuso una dosis a una persona que en un video supuestamente no recibió completa la vacuna en el Centro Expositor.

Al respecto, en la acostumbrada videoconferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a la gente a respetar sus turnos, además de que sólo se están aplicando segundas dosis.

“Investigan, al parecer quitó el brazo, movió el brazo, posteriormente le pusieron el complemento de la dosis (…) si respetemos la planeación y orden con la aplicación”, dijo el mandatario estatal.

“No puede ir alguien acompañado de otra persona y pedir una primera dosis, porque si no se queda una persona sin su segunda dosis”, aseveró Miguel Barbosa.

“Se repuso su dosis, pero exigir que me vienen acompañando y quiero que me pongan esa dosis, no, se están haciendo bien las cosas en beneficio de toda la gente”, sostuvo.

En tanto el secretario de Salud, indicó que a quienes se le pase la fecha por cualquier motivo para esta vacuna, continúa la formación de anticuerpos, por lo se puede aplicar la segunda dosis hasta los 25 días.

Pero para ello, se debe realizar una determinación de anticuerpos para ver que se haya alcanzado la producción adecuada.

Avance covid

El estado de Puebla llegó a 112 mil 762 casos acumulados de covid-19 desde marzo del 2020 cuando llegó la pandemia a la entidad, sumados 288 contagios nuevos en las últimas 24 horas.

También desafortunadamente sigue avanzando la cifra de personas que perdieron la vida por complicaciones de la enfermedad producto del coronavirus SARS-CoV-2 al llegar a 14 mil 501, tras 29 muertes en el último día.

En tanto, bajaron la cifra de casos activos de la enfermedad al contabilizarse mil 904 casos en 105 municipios, mientras hay 956 personas internadas en hospitales públicos y privados, 142 de ellos graves intubados a respiradores mecánicos.