El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informa que el próximo 25 de diciembre de 2023, laborar de manera regular los servicios de Urgencias y Hospitalización, las 24 horas del día.

En caso de emergencia, podrá acudir; al Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”; el HGZ No. 35 de Cuautlancingo, así como a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 2, No. 6, No. 7, No. 8, No. 11, No. 12, No. 22, No. 24, No. 26, No. 34, No. 55 y No. 57, donde se cuenta con área de Urgencias.

Los servicios de Medicina Continua de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Traumatología y Ortopedia y del Hospital de Especialidades.

Al interior del estado, darán los servicios de Urgencias los HGZ No. 5, en Metepec; No. 10, en Nuevo Necaxa; No. 15, en Tehuacán; y No. 23, en Teziutlán.

El Régimen IMSS-Bienestar ubicado en las zonas rurales, otorgará atención en el área de Urgencias y Hospitalización en los nosocomios regionales de San Salvador, El Seco, Tepexi de Rodríguez, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Ixtepec y Chiautla de Tapia, informó el coordinador de Prevención y Atención a la Salud del IMSS, doctor Ernesto Corona Alvarado.

Por último, invita a la población a mantener todas las medidas sanitarias, como: lavado frecuente de manos, y el estornudo de etiqueta como cuidados preventivos.